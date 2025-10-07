Tümü Webekno
iPhone Sahiplerine Müjde: WhatsApp'a Mesaj Çeviri Özelliği Geliyor!

WhatsApp'ın 25.28.74 kodlu iOS beta sürümünde çok önemli bir yenilik test edilmeye başladı. Bu yeni özellik, mesajların anlık olarak başka bir dile çevrilmesini sağlayacak. Apple'ın API'sini kullanan özellik, kullanıcı deneyimini ciddi anlamda iyileştirecek gibi görünüyor.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yepyeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Uygulamanın 25.28.74 kodlu iOS beta sürümünü yayımlayan şirket, iPhone'lar için mesaj çevirme özelliğini test etmeye başladı. Bu yeni özellik, mesajların 21 dilde anlık olarak çevrilebilmesini sağlayacak.

WhatsApp'ın mesaj çeviri özelliği, Android için çoktan hazır hâle getirildi. Kullanıcılar, sohbet ekranından çıkmadan kendilerine gelen bir mesajı başka bir dile çevirebiliyorlar. Yapılan çalışmalar ile bu etkili özellik, iPhone sahiplerine ulaşmış olacak.

WhatsApp'ın yeni özelliği işte böyle görünecek:

Başlıksız-1

Yapılan incelemelere göre WhatsApp'ın iOS sürümüne eklenecek mesaj çeviri özelliği, Apple'ın kendi API'si aracılığıyla çalışacak. Bu durum, Meta'nın işini ciddi anlamda kolaylaştıracak çünkü test edilen özellik, Apple API'si sayesinde hem çok hızlı hem de çok daha güvenilir olmasını sağlayacak.

WhatsApp'ın test ettiği yeni özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak test aşamasının çok uzun süreceğini düşünmüyoruz. Eğer her şey yolunda ise Meta, WhatsApp'ın yeni özelliğini hızlıca kararlı sürüme ekleyecektir.

