WhatsApp, Yakında Gelecek "Kullanıcı Adı" Özelliği İçin Rezervasyon Alacak

WhatsApp'ın kullanıcı adı özelliğiyle ilgili önemli bir yenilik ortaya çıktı. Kullanıcı adınız için önden rezervasyon yapabileceksiniz.

Dünyanın en büyük online anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, sürekli yeni özellikler getirerek kullanıcı deneyimini iyileştirmeye çalışıyor. Bunlardan biri de artık tam bir sosyal medya uygulaması gibi çalışmasını sağlayacak kullanıcı adı özelliğiydi. WhatsApp’ın kullanıcı adları, tam tarih belli olmasa da yakında çıkış yapacak.

Şimdi ise kullanıcı adları gelmeden önce gelecek bir özellik ortaya çıktı. WABetaInfo’nun uygulamanın Android sürümünün son betasında fark ettiğine göre kullanıcı adı için önden rezervasyon yapabileceksiniz.

İstediğiniz kullanıcı adını önden alabileceksiniz

Kullanıcı adı özelliği gelmeden önce rezervasyon yapılacak Rezervasyon özelliği, kullanıcı adları çıkış yapmadan önce kullanıma sunulacak. Böylece WhatsApp kullanıcıları, istedikleri kullanıcı adını önden alma şansı yakalayacaklar. Bu da özellik piyasaya sürüldüğünde başkalarının sizin istediğiniz adı almasını engelleyecek.

Rezervasyonların ne zaman çıkış yapacağı belirsiz ancak kullanıcı adları geniş çapta çıkmadan kısa bir süre önce olacağını söyleyebiliriz. Ayrıca rezervasyonların herkese aynı anda sunulmasının beklendiğini belirtelim. Böylece bir eşitsizlik olmayacak. Kullanıcı adları ise kademeli olarak çıkış yapacak. Önden rezervasyon yaptırdıysanız direkt özellik geldiğinde onu kullanacaksınız.