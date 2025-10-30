WhatsApp'a Facebook ya da X'teki gibi "kapak fotoğrafı" geliyor

WhatsApp, profillere kapak fotoğrafı ekleme özelliğini test etmeye başladı. Özellik gizlilik ayarlarıyla birlikte gelecek.

WhatsApp, kullanıcı profillerini daha kişisel ve görsel hale getirecek yeni bir özelliği test ediyor. Android beta 2.25.32.2 sürümünde görülen özellikle birlikte kullanıcılar, profillerine X ya da Facebook’takine benzer şekilde kapak fotoğrafı ekleyebilecek.

Kapak fotoğrafı, profilin üst kısmında geniş bir görsel olarak yer alacak. İlk olarak işletme hesaplarında denenen bu özellik şimdi bireysel kullanıcılar için de test ediliyor. WhatsApp, görselin kimler tarafından görülebileceğini seçmeye izin veren gizlilik ayarlarını da ekliyor.

Gizlilik seçenekleri şimdilik “Herkes”, “Kişilerim” ve “Hiç kimse” olarak sınırlandırılmış. Daha gelişmiş ayarlar, ilerleyen sürümlerde eklenebilir. Özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı kesin değil ama beta test süreci başlamış durumda.

Bu adım, WhatsApp’ın daha sosyal bir profil deneyimi sunma yönündeki ilk ciddi hamlesi olarak dikkat çekiyor. Kullanıcılar artık sadece yazıyla değil, görsellikle de kendini ifade edebilecek.