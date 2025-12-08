WhatsApp'a Tam Gizlilik ve Güvenlik İsteyenler İçin "Katı Güvenlik Ayarları" Geliyor!

WhatsApp, iOS kullanıcılarına çok daha gelişmiş gizlilik ve güvenlik özellikleri getirmeye hazırlanıyor. İşte detaylar.

Dünyanın en popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, uçtan uca şifreleme gibi üst düzey güvenlik özellikleri sunsa da bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Öyle ki WhatsApp merkezli dolandırıcılıklara dair haberleri sürekli görüyoruz. Şimdi ise platformun bu konuda yeni önlemler getirmeye hazırlandığı görüldü.

WABetaInfo’nun uygulamanın iOS sürümünün son betasında fark ettiğine göre WhatsApp, “katı güvenlik ayarları” ismi verilen bir yenilik üzerinde çalışıyor. Bu ayarlar, tahmin edebileceğiniz gibi uygulamada çok daha iyi güvenlik özelliklerini kullanıcıya sunacak.

Tam gizlilik ve güvenlik sunan bir WhatsApp deneyimi yaşatacak

Yukarıdaki ekran görüntülerinde de görebileceğiniz üzere iOS’teki WhatsApp kullanıcıları Android’de olduğu gibi katı güvenlik özelliklerine erişebilecek. Bu özellikler, tam gizlilik ve güvenlik sunarak çok daha iyi deneyimi kullanıcıyla buluşturacak. Gelişmiş ayarlar üzerinden etkinleştirilebileceğini görebiliyoruz.

Katı güvenlik özelliklerinin detaylarına baktığımızda, medya ve eklerin bilinmeyen kullanıcılardan gönderilmesinin engelleneceğini görebiliyoruz. Ayrıca gizlilik ayarları kimin sizi arayabileceği veya size mesaj gönderebileceğini sınırlayabileceğiniz şekilde değiştirilebilecek. Bunun dışında link önizlemelerini kapatma, sadece rehberinizdekilerin sizi gruplara ekleyebilmesi, bilinmeyen kişilerden gelen aramaları sessize alma, sadece rehberinizdekilerin bilgilerinizi görebilmesi, aramalarda IP adresini koruma, güvenlik bildirimleri gibi özellikler de var.

Yani anlayacağınız aramalardan mesajlaşmalara ve kişisel bilgilerinize kadar her türden konuda ek güvenlik önlemlerini iPhone kullanıcılarıyla buluşturacak. Çok yararlı olacağını söylememiz mümkün. Şu anda test aşamasında olduğunu belirtelim. Ne zaman çıkacağı konusunda bilgi bulunmuyor.