Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

WhatsApp'ın Kullanıcı Adı Özelliğinden Yeni Detaylar Geldi: Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

WhatsApp'ın en çok beklenen özelliği olan kullanıcı adı sistemine dair yeni detaylar ortaya çıktı.

WhatsApp'ın Kullanıcı Adı Özelliğinden Yeni Detaylar Geldi: Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

WhatsApp'ın bir süredir hayata geçirmeyi planladığı “kullanıcı adı” özelliğinin 2026 yılında geleceği ortaya çıktı. Bilmeyenler için bu yeni özellikle birlikte kullanıcılar, birbirleriyle ve işletmelerle telefon numaralarını paylaşmadan mesajlaşabilecek ve arama yapabilecek.

Uygulama, kullanıcı adları sayesinde hem bireylerin hem de markaların kimliklerini daha esnek ve gizli şekilde yönetmesini sağlayacak. WhatsApp mühendisleri, bu sistemi tam şifreleme ve ölçeklenebilirlik desteğiyle uyumlu hale getirmek için uygulamanın altyapısını baştan tasarlıyor. Yeni sistemin testleri hızla ilerliyor ve genel kullanıma sunulmasının 2026 yılının başlarını bulacağı iddia ediliyor.

Kullanıcı adı özelliği 2026 başında geliyor

2

WhatsApp, kullanıcı adlarıyla birlikte işletmelere özel “Business-Scoped User ID (BSUID)” adlı yeni bir kimlik sistemi de getiriyor. Bu sistem, işletmelerin kullanıcıların telefon numaralarını bilmeden onlarla güvenli şekilde iletişim kurmasına olanak tanıyacak. Böylece hem gizlilik standartları korunacak hem de müşteri desteği süreçleri kesintisiz devam edecek.

İşletmelerin Haziran 2026’ya kadar sistemlerini bu yeni düzene uyarlamaları gerekiyor. WhatsApp, geliştiricilere gerekli dokümantasyonu ve örnek akışları şimdiden paylaşmış durumda.

WhatsApp Ayarlarını Düzeltmeyen Yandı: Rastgele Kullanıcı Adı Arayıp Sesli ve Görüntülü Arama Yapılabilecek WhatsApp Ayarlarını Düzeltmeyen Yandı: Rastgele Kullanıcı Adı Arayıp Sesli ve Görüntülü Arama Yapılabilecek
WhatsApp'ın Apple Watch Uygulaması Resmen Kullanıma Sunuldu WhatsApp'ın Apple Watch Uygulaması Resmen Kullanıma Sunuldu

Peki siz alacağınız kullanıcı adını seçtiniz mi? Yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Whatsapp

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

WhatsApp Ayarlarını Düzeltmeyen Yandı: Rastgele Kullanıcı Adı Arayıp Sesli ve Görüntülü Arama Yapılabilecek

WhatsApp Ayarlarını Düzeltmeyen Yandı: Rastgele Kullanıcı Adı Arayıp Sesli ve Görüntülü Arama Yapılabilecek

Coca-Cola’nın yapay zekâ ile oluşturulan yılbaşı reklamı tepki çekti

Coca-Cola’nın yapay zekâ ile oluşturulan yılbaşı reklamı tepki çekti

EA Play Kısa Süreliğine %85 İndirime Girdi (Kaçıran Pişman Olur)

EA Play Kısa Süreliğine %85 İndirime Girdi (Kaçıran Pişman Olur)

Akıllı Telefonlarda "Devrim" Diye Sunulan Ama Tutmayan 7 Teknoloji

Akıllı Telefonlarda "Devrim" Diye Sunulan Ama Tutmayan 7 Teknoloji

Kasım 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla Cross Uçtu Gidiyor!

Kasım 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla Cross Uçtu Gidiyor!

Popüler Şehir Kurma Oyunu Cities: Skylines 2, Steam'de Ücretsiz Oluyor

Popüler Şehir Kurma Oyunu Cities: Skylines 2, Steam'de Ücretsiz Oluyor

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim