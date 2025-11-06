WhatsApp'ın Kullanıcı Adı Özelliğinden Yeni Detaylar Geldi: Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

WhatsApp'ın en çok beklenen özelliği olan kullanıcı adı sistemine dair yeni detaylar ortaya çıktı.

WhatsApp'ın bir süredir hayata geçirmeyi planladığı “kullanıcı adı” özelliğinin 2026 yılında geleceği ortaya çıktı. Bilmeyenler için bu yeni özellikle birlikte kullanıcılar, birbirleriyle ve işletmelerle telefon numaralarını paylaşmadan mesajlaşabilecek ve arama yapabilecek.

Uygulama, kullanıcı adları sayesinde hem bireylerin hem de markaların kimliklerini daha esnek ve gizli şekilde yönetmesini sağlayacak. WhatsApp mühendisleri, bu sistemi tam şifreleme ve ölçeklenebilirlik desteğiyle uyumlu hale getirmek için uygulamanın altyapısını baştan tasarlıyor. Yeni sistemin testleri hızla ilerliyor ve genel kullanıma sunulmasının 2026 yılının başlarını bulacağı iddia ediliyor.

Kullanıcı adı özelliği 2026 başında geliyor

WhatsApp, kullanıcı adlarıyla birlikte işletmelere özel “Business-Scoped User ID (BSUID)” adlı yeni bir kimlik sistemi de getiriyor. Bu sistem, işletmelerin kullanıcıların telefon numaralarını bilmeden onlarla güvenli şekilde iletişim kurmasına olanak tanıyacak. Böylece hem gizlilik standartları korunacak hem de müşteri desteği süreçleri kesintisiz devam edecek.

İşletmelerin Haziran 2026’ya kadar sistemlerini bu yeni düzene uyarlamaları gerekiyor. WhatsApp, geliştiricilere gerekli dokümantasyonu ve örnek akışları şimdiden paylaşmış durumda.

Peki siz alacağınız kullanıcı adını seçtiniz mi? Yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.