WhatsApp'ın "kullanıcı adı" özelliğinden yeni ekran görüntüleri: Önceden rezerve edebileceksiniz

WhatsApp, Android beta 2.25.29.14 sürümünde kullanıcı adlarını rezerve etme özelliğini test ediyor. Amaç: popüler adların kapılmasını önlemek.

WhatsApp, 9 Ekim'de Android için yayınladığı 2.25.29.14 numaralı beta sürümünde yeni bir özelliği test ediyor. Kullanıcılar artık özel kullanıcı adlarını önceden rezerve edebilecek. Bu sayede popüler adların kapılması engellenecek ve sistem oturana kadar kullanıcı adı yarışının önüne geçilecek.

Rezerve edilecek kullanıcı adları en az 3, en fazla 30 karakterden oluşacak. Sadece küçük harf, rakam, nokta ve alt çizgiye izin verilecek. “www”, “.com” gibi uzantılar veya iki nokta üst üste gibi karmaşık yapılar kabul edilmeyecek.

WhatsApp ayrıca “username key” adını verdiği yeni bir güvenlik sistemini de test ediyor. Bu sistemle, rezerve edilen ad üzerinden mesaj atan kişinin kimliğinin doğrulanması hedefleniyor. Kullanıcı adı sistemi tamamen aktif olmadan önce bu yapı adım adım oturtulacak.