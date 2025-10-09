WhatsApp iPhone Uygulamasının Liquid Glass Tasarımından Görüntüler Geldi

WhatsApp, iOS 26'yla uyumlu Liquid Glass tasarımını belli kullanıcılar için sunmaya başladı. İşte WhatsApp yakında iPhone'larda böyle gözükecek.

Apple, iOS 26 güncellemesiyle birlikte “Liquid Glass” ismini verdiği cam benzeri saydam tasarımını resmen iPhone’lara getirmişti. Yeni tasarım dili, aynı zamanda iPhone’unuzdaki uygulamalara da entegre edilmeye başlamıştı. Bunlardan birinin de WhatsApp olması bekleniyordu.

Şimdi ise yakında WhatsApp’ın iPhone uygulamasına gelecek Liquid Glass tasarımı kullanıma sunulmaya başladı. Ekran görüntüleri WABetaInfo tarafından uygulamanın iOS sürümünün son güncellemesinde yakalandı.

WhatsApp’ın Liquid Glass tasarımı böyle gözüküyor

Henüz resmî olarak açıklama yapılmasa da WhatsApp’ın Liquid Glass tasarımı, belli kullanıcılar için sunulmaya başladı. Sınırlı bir test olma ya da kademeli olarak sunuluyor olma ihtimali var. Hangisi bilmiyoruz. Önümüzdeki haftalarda herkese gelip gelmeyeceğini bekleyip göreceğiz.

Ekran görüntülerine baktığımızda önemli tasarım değişiklikleri görüyoruz. Tıpkı iOS genelinde olduğu gibi WhatsApp’ta da cam benzeri saydam tasarım benimseniyor. Alt kısımdaki çubuğun görünümü tamamen değişerek daha şeffaf ve cam benzeri bir görünüm kazanmış. Klavyenin ve diğer tüm tuşların da daha saydam bir şekilde Liquid Glass’e uygun hâle getirildiği görülebiliyoruz.

Bu tasarım değişikliği, kullanıcıların iPhone cihazlarında tamamen tek bir tasarım kullanmasını sağlayacağı için iyi bir gelişme. Cihaz genelinde daha uyumlu bir deneyim yaşamak, kullanıcılar için her uygulamada farklı tasarım görmekten daha iyi olabilir.