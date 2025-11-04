Tümü Webekno
WhatsApp'ın Mac Uygulamasına Çok Seveceğiniz Sohbet Temaları Geldi

WhatsApp, MacBook uygulamasında sohbet temalarını ve renklerini yayımlamaya başladı. Artık uygulamayı rengarenk kullanabileceksiniz.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en popüler çevrim içi mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarına çok daha iyi bir deneyim sunmak için sürekli yeni özellikleri platforma getiriyordu. Şimdi ise WhatsApp’ı Apple’ın MacBook bilgisayarlarından kullanan kullanıcıları çok sevindirecek bir gelişme yaşandı.

WhatsApp, Mac uygulaması için sohbet temalarını resmen yayımlamaya başladı. Artık Mac cihazlar üzerinden kullanıcılar WhatsApp uygulamasını rengarenk kullanma imkânına sahip olacak.

WhatsApp’ı farklı temalarda kullanabileceksiniz

Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görebileceğiniz üzere Mac uygulamasında farlkı farklı renkleri içeren önceden belirlenmiş temaları sohbetlerinize uygulayabiliyorsunuz. Bu temalar, size bilgisayarınızdaki WhatsApp uygulaması üzerinden çok daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunabiliyor.

Biz kontrol ettiğimizde 12 civarında temanın ve 38 farklı rengin sunulduğunu gördük. İsterseniz tüm sohbet temasını belirleyebiliyorsunuz, isterseniz de sadece sohbet balonlarının renklerini değiştirebiliyorsunuz. Oldukça güzel tasarımların yer aldığını söylemek mümkün.

WhatsApp’ın Mac uygulamasında temalar nasıl değiştirilir?

Ekran Resmi 2025-11-04 09.08.18

  • Adım #1: WhatsApp Mac uygulamanızı güncelleyin ve uygulamayı açın.
  • Adım #2: Sol altta yer alan “Ayarlar”a girin.
  • Adım #3: “Sohbetler” bölümüne basın.
  • Adım #4: “Varsayılan sohbet teması” bölümünden istediğiniz temayı seçin.
Whatsapp

