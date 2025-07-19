WhatsApp’ta Reklam Dönemi Resmen Başladı: İşte İlk Bilgiler

Yeni güncellemeyle birlikte, "Güncellemeler" sekmesinde reklamlar karşımıza çıkmaya başlıyor.

WhatsApp, yeni reklam özelliklerini bazı beta kullanıcılarıyla test etmeye başladı. WhatsApp’ın 2.25.21.11 beta sürümünü yükleyen kullanıcılar, "Güncellemeler" sekmesinde yer alan bir bilgilendirme ile birlikte Durum Reklamları ve Öne Çıkan Kanallar özelliğini keşfetme şansı buluyor.

Durum Reklamları, kullanıcıların durumlar arasında gezinirken karşısına çıkacak şekilde konumlandırılıyor. Instagram hikâyelere benzer şekilde çalışıyor ve reklam oldukları açıkça belirtiliyor. Öne Çıkan Kanallar ise kanal dizininde daha fazla görünürlük elde etmek isteyen içerik üreticileri ve markalar için tasarlanmış. Kullanıcılar, kanal listelerinde bu öne çıkarılan hesapları "sponsorlu" etiketiyle görebiliyor.

Reklam Geçmişinizi İndirin: Yeni “Reklam Etkinlik Raporu”

WhatsApp, reklam geçmişini kontrol altına almak isteyen kullanıcılar için Reklam Etkinlik Raporu adlı yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor. Bu rapor sayesinde kullanıcılar:

Hangi reklamları ne zaman gördüğünü,

Hangi reklamverenlerin içerik sunduğunu,

Gerekirse bu reklamverenleri engellediğini,

detaylı şekilde takip edebilecek. Raporlar isteğe bağlı olarak oluşturulabiliyor ve ZIP dosyası formatında dışa aktarılabiliyor. Dilerseniz bu raporun her ay otomatik oluşturulmasını da sağlayabilirsiniz.

Reklamlar geliyor olsa da WhatsApp, kullanıcı gizliliğinden ödün vermeyeceğini belirtiyor. Kişisel mesajlar, grup yazışmaları ve aramalar, uçtan uca şifreleme ile korunmaya devam ediyor. Reklamlar yalnızca "Güncellemeler" sekmesinde gösteriliyor; özel konuşmalarınız reklamlarla asla kesintiye uğramıyor. Reklam hedeflemesinde ise sadece şu bilgiler kullanılıyor:

Şehir veya ülke gibi kaba konum verileri

Uygulama dili

Takip edilen kanallar

Önceki reklam etkileşimleri

Eğer kullanıcı isterse, WhatsApp hesabını Meta’nın “Hesaplar Merkezi” ile bağlayarak daha kişiselleştirilmiş reklamlar alabiliyor. Ancak bu ayar tamamen isteğe bağlı.

Yeni reklam özellikleri, şu an için yalnızca sınırlı sayıdaki beta kullanıcısına sunulmuş durumda. WhatsApp, bu süreci kademeli olarak genişleterek kullanıcı geri bildirimlerini toplamayı ve deneyimi optimize etmeyi hedefliyor.