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Kasım 2026 Suzuki Fiyat Listesi Belli Oldu, Fiyatlar Değişmedi

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Suzuki Kasım 2026 fiyat listesi belli oldu. Markanın Türkiye'deki güncel ürün gamında 2026 model yılı Vitara Hibrit ve S-Cross Hibrit ile 2025 model yılı Swift Hibrit bulunuyor.

Kasım 2026 Suzuki Fiyat Listesi Belli Oldu, Fiyatlar Değişmedi
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Suzuki, Kasım 2026 dönemi için geçerli olacak güncel otomobil fiyat listesini paylaştı.

Bu içerikte Suzuki’nin Kasım 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazında donanım seçeneklerini, tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatlarını ve kampanyalı fiyatları bir araya getiriyoruz.

İçerikten Görseller

Kasım 2026 Suzuki Fiyat Listesi Belli Oldu, Fiyatlar Değişmedi
Suzuki Vitara Hibrit
Suzuki S-Cross Hibrit
Suzuki Swift

Suzuki fiyat listesi - Kasım 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
Vitara Hibrit 2.178.000 TL 2.133.000 TL
S-Cross Hibrit 2.365.000 TL 2.265.000 TL
Swift Hibrit 2.079.000 TL -

Vitara Hibrit fiyatları - Kasım 2026

Suzuki Vitara Hibrit

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Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.4 MHEV 129 PS Benzinli 6AT GL Elegance, Tek Renk, 4x2 2.178.000 TL 2.133.000 TL
1.4 MHEV 129 PS Benzinli 6AT GL Elegance, Çift Renk, 4x2 2.228.000 TL 2.183.000 TL
1.4 MHEV 129 PS Benzinli 6AT AllGrip GL Elegance, Tek Renk, 4x4 2.640.000 TL 2.570.000 TL
1.4 MHEV 129 PS Benzinli 6AT AllGrip GL Elegance, Çift Renk, 4x4 2.690.000 TL 2.620.000 TL
1.4 MHEV 129 PS Benzinli 6AT GLX Black Edition, Çift Renk, 4x2 2.665.000 TL 2.595.000 TL
1.4 MHEV 129 PS Benzinli 6AT AllGrip GLX Black Edition, Çift Renk, 4x4 2.823.000 TL 2.773.000 TL

Vitara Hibrit, Suzuki’nin SUV ürün gamındaki modellerinden biri olarak 1.4 MHEV benzinli motor, 6 ileri otomatik şanzıman ve 4x2 veya AllGrip 4x4 çekiş seçenekleriyle satışta.

Vitara Hibrit opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

S-Cross Hibrit fiyatları - Kasım 2026

Suzuki S-Cross Hibrit

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.4 MHEV 129 PS Benzinli 6AT GL Elegance, 4x2 2.365.000 TL 2.265.000 TL
1.4 MHEV 129 PS Benzinli 6AT AllGrip 4x4 GL Elegance, 4x4 2.699.000 TL 2.659.000 TL
1.4 MHEV 129 PS Benzinli 6AT GLX Black Edition, 4x2 2.745.000 TL 2.650.000 TL
1.4 MHEV 129 PS Benzinli 6AT AllGrip GLX Black Edition, 4x4 2.919.000 TL 2.869.000 TL

S-Cross Hibrit, Kasım 2026 listesinde 1.4 MHEV benzinli motor ve 6 ileri otomatik şanzımanla sunuluyor. Modelde 4x2 ve AllGrip 4x4 seçenekleri bulunurken, donanım tarafında GL Elegance ve GLX Black Edition versiyonları yer alıyor.

S-Cross Hibrit opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Swift Hibrit fiyatları - Kasım 2026

Suzuki Swift

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.2 MHEV, Benzinli CVT LIFE Tek Renk, 4x2 2.079.000 TL -
1.2 MHEV, Benzinli CVT LIFE Çift Renk, 4x2 2.109.000 TL -

Swift Hibrit, Kasım 2026 listesinde 1.2 MHEV benzinli motor, CVT otomatik şanzıman ve 4x2 çekiş sistemiyle yer alıyor.

Swift Hibrit opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: Suzuki Türkiye

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