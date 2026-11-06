Eğer otomatik bir araba almayı düşünüyorsanız şanzıman konusunu asla göz ardı etmemeniz gerekir. Çünkü bazı şanzımanlar en ufak arızada bile binlerce masraf çıkarıp cep yakabiliyor. Bu yüzden otomobil seçerken sorunsuz çalışmasının yanı sıra tamirinin ne kadar tuttuğuna da bakmak önemli.

Tabii her otomatik şanzıman böyle diyemeyiz. Bazıları var ki kilometrelerlerce sorunsuz çalışırken arıza yaptıklarında da tamir kolaylığı sayesinde sizi daha az üzüyor.

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Biz de sizin için dayanıklılığıyla öne çıkan, tamir açısından da oldukça avantajlı 5 tanesini bir araya getirdik.

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Toyota 4 ileri tam otomatik

Listenin en güçlü adaylarından Toyota'nın Aisin üretimi U340E ve U341E şanzımanları sade mekanik yapılarıyla öne çıkıyor. Dört ileri ve tork konvertörlü bu şanzımanların en büyük artısı, sade bir mekanik yapıya sahip olmaları. Valf gövdesi ve selenoid gibi parçalarda sorun çıktığında arızanın durumuna göre komple şanzımanı elden geçirmek yerine doğrudan ilgili parçaya müdahale edilebiliyor.

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Toyota modellerinde yaygın olarak kullanılması da yedek parça ve usta bulma konusunda büyük kolaylık sağlıyor.

Hyundai / Kia 6 ileri tam otomatik

Hyundai ve Kia'nın A6GF1 ve A6MF1 gibi 6 ileri tork konvertörlü otomatikleri de tamir masrafı konusunda yüz güldüren şanzımanlardan. Çift kavramalı sistemlerden farklı olarak daha geleneksel bir çalışma prensibine sahipler.

Bu şanzımanların farklı modellerde kullanılmış olması da parça ve servis tecrübesi açısından avantaj sağlıyor. Fakat yağ bakımlarının aksatılması, zamanla hidrolik kontrol ve tork konvertörü sorunlarına yol açabilir.

Honda 5 ileri tam otomatik

Honda'nın 5 ileri otomatik şanzımanları da sağlamlıklarıyla bilinen üniteler arasında. Civic, Accord ve CR-V gibi modellerin bazı versiyonlarında kullanılan bu şanzımanlar, klasik otomatik yapıları sayesinde uzun süre gidiyor.

Burada dikkat edilmesi gereken şey şanzıman yağının bakımı. Bakımlı bir örneği uzun yıllar sorunsuz kullanılabilirken ihmal edilmiş bir şanzımanın tamiri epey masraflı olabilir.

Mercedes-Benz 5 ileri tam otomatik

Mercedes-Benz'in 722.6 kodlu 5 ileri otomatik şanzımanı en dayanıklı otomatiklerinden biri olarak biliniyor. Özellikle eski C-Serisi, E-Serisi ve S-Serisi modellerinde karşılaştığımız bu şanzıman, sağlam mekanik yapısıyla yüksek kilometrelere ulaşıyor. Uzun yıllardır kullanıldığı için bu şanzımanı tanıyan usta ve parça bulmak kolay ama Mercedes'in yedek parça ve işçilik maliyetleri biraz pahalıya patlayabilir.

Aisin 6 ileri tam otomatik

Volvo, Opel ve Peugeot gibi markaların bazı modellerinde kullanılan 6 ileri tork konvertörlü Aisin TF-80SC, sağlamlığıyla tanınıyor. Özellikle farklı otomobil markalarında kullanılmış olması sayesinde geniş bir tamir tecrübesine sahip.

Ancak yine de tamamen sorunsuz bir şanzıman olduğunu ne yazık ki söyleyemiyoruz. Özellikle yüksek kilometrelerde tork konvertörü ve hidrolik kontrol sistemiyle ilgili sorunlar ortaya çıkarabilir.