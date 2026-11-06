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Tesla Kasım 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: Model Y Ne Kadar Oldu?

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Tesla’nın Kasım 2026 fiyatları belli oldu. Ülkemizde Model Y ile yer alan markanın güncel listesinde Premium Long Range ve Performance gibi farklı seçenekler sunuluyor.

Tesla Kasım 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: Model Y Ne Kadar Oldu?
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Tesla Model Y ailesinin Kasım 2026 güncel fiyatları belli oldu. Markanın resmi yapılandırma ekranında Model Y, Arkadan Çekiş, Premium Long Range ve Performance seçenekleriyle yer alıyor.

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Bu içerikte Tesla Model Y’nin Kasım 2026 güncel fiyatlarını, versiyon seçeneklerini, paylaşılan menzil ve performans bilgilerini ve ücretli opsiyon kalemini bir araya getirdik.

İçerikten Görseller

Tesla Kasım 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: Model Y Ne Kadar Oldu?
Tesla Model Y

Tesla fiyat listesi - Kasım 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı
Model Y 2.474.985 TL

Model Y fiyatları - Kasım 2026

Tesla Model Y

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
Elektrikli Arkadan Çekiş 2.474.985 TL
Elektrikli Premium Long Range Arkadan Çekiş 3.906.000 TL
Elektrikli Premium Long Range Dört Çeker 4.620.000 TL
Elektrikli Performance Dört Çeker 4.966.500 TL

Tesla Model Y, tamamen elektrikli SUV gövdesini farklı menzil ve çekiş seçenekleriyle sunuyor. Arkadan Çekiş versiyonu daha günlük kullanıma odaklanırken Premium Long Range seçenekleri daha uzun menzil isteyen kullanıcılara hitap ediyor. Dört çeker seçeneklerinde ise çekiş avantajının yanında daha yüksek performans değerleri öne çıkıyor.

Model Y opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Full Self-Driving Kabiliyeti, aylık abonelik 4.990 TL/ay Tüm versiyonlar
  • Yapılandırma ekranında Model Y için farklı donanım ve görünüm seçenekleri sunuluyor. Premium versiyonlarda Premium Teknoloji ve Premium İç Mekan seçenekleri; Model Y Performance için de Zarif İç Mekan ve performans odaklı dış tasarım detayları göze çarpıyor.
  • Model Y Premium Long Range Arkadan Çekiş yapılandırmasında 19 inç Crossflow jantlar, All Black iç mekan ve beş koltuklu iç mekan seçili olarak gösteriliyor. Premium Long Range Dört Çeker versiyonunda da 19 inç Crossflow jantlar ve All Black iç mekan yer alıyor.
  • Performance versiyonunda ise 21 inç Arachnid 2.0 jantlar, All Black iç mekan ve beş koltuklu iç mekan bulunuyor.

Kaynak: Tesla Türkiye

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