Tesla’nın Uçan Arabası Roadster’dan Yeni Video Geldi!

Tesla, Roadster’ın iticilerle yerden yükselip takla attığı gösterinin araç içi görüntülerini paylaştı.

Tesla Roadster’ın tanıtımındaki gösteriyi dışarıdan izlemiştik. Yeni videoda ise kokpitteyiz.

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Araç içindeki kameraların kaydettiği bu çekimler, sürücünün gözünden izliyormuş hissi veriyor. Oysa direksiyonda kimse yok; sürücü koltuğunda yalnızca bir test mankeni bulunuyor.

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Takla atarken kokpitten neler görünüyor?

Kamera, Roadster’la birlikte dönünce manevranın hızı daha belirgin hissediliyor. Yerden ayrılma, dönüş ve tekerleklerin yeniden zemine değmesi arasında pek az zaman var. Görüntüler, böylesi bir manevra sırasında kokpitte oturmanın nasıl hissettirebileceğine dair bir fikir veriyor.

Buradaki “uçuş”, kısa süreli bir yükselme ve havada yön değiştirme anlamına geliyor. Gösteride uzun mesafeli, kesintisiz bir uçuş sergilenmiyor.

İticiler ve emiş sistemi birlikte çalışıyor

Roadster’ın havadaki manevralarında ve yüzeye tutunmasında iki ayrı sistem görev alıyor. SpaceX iş birliğiyle geliştirilen, yüksek basınçlı azotla çalışan soğuk gaz iticileri, aracın düz zeminden yükselmesine ve havadaki hareketlerini kontrol etmesine yardımcı oluyor. Emiş sistemi ise gövdenin altındaki havayı çekerek bastırma kuvveti oluşturuyor; rampada ve ters açılarda yüzeye tutunmayı artırıyor.

Yasal düzenlemeler ve pist kullanımının sınırları gözetilerek geliştirilen iticili özel sürümler de dâhil olmak üzere, yeni nesil Roadster modellerinin 2028’de seri üretime alınması hedefleniyor.