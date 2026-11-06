Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Tesla’nın Uçan Arabası Roadster’dan Yeni Video Geldi!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Tesla, Roadster’ın iticilerle yerden yükselip takla attığı gösterinin araç içi görüntülerini paylaştı.

Tesla’nın Uçan Arabası Roadster’dan Yeni Video Geldi!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Tesla Roadster’ın tanıtımındaki gösteriyi dışarıdan izlemiştik. Yeni videoda ise kokpitteyiz.

Araç içindeki kameraların kaydettiği bu çekimler, sürücünün gözünden izliyormuş hissi veriyor. Oysa direksiyonda kimse yok; sürücü koltuğunda yalnızca bir test mankeni bulunuyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Tesla’nın Uçan Arabası Roadster’dan Yeni Video Geldi!
Tesla-Roadster'dan-yeni-'Uçuş'-Videosu-Geldi!

Takla atarken kokpitten neler görünüyor?

Kamera, Roadster’la birlikte dönünce manevranın hızı daha belirgin hissediliyor. Yerden ayrılma, dönüş ve tekerleklerin yeniden zemine değmesi arasında pek az zaman var. Görüntüler, böylesi bir manevra sırasında kokpitte oturmanın nasıl hissettirebileceğine dair bir fikir veriyor.

Buradaki “uçuş”, kısa süreli bir yükselme ve havada yön değiştirme anlamına geliyor. Gösteride uzun mesafeli, kesintisiz bir uçuş sergilenmiyor.

İticiler ve emiş sistemi birlikte çalışıyor

Tesla-Roadster'dan-yeni-'Uçuş'-Videosu-Geldi!

Roadster’ın havadaki manevralarında ve yüzeye tutunmasında iki ayrı sistem görev alıyor. SpaceX iş birliğiyle geliştirilen, yüksek basınçlı azotla çalışan soğuk gaz iticileri, aracın düz zeminden yükselmesine ve havadaki hareketlerini kontrol etmesine yardımcı oluyor. Emiş sistemi ise gövdenin altındaki havayı çekerek bastırma kuvveti oluşturuyor; rampada ve ters açılarda yüzeye tutunmayı artırıyor.

Yasal düzenlemeler ve pist kullanımının sınırları gözetilerek geliştirilen iticili özel sürümler de dâhil olmak üzere, yeni nesil Roadster modellerinin 2028’de seri üretime alınması hedefleniyor.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Dacia Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Sandero Stepway ve Jogger'a Zam!

Dacia Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Sandero Stepway ve Jogger'a Zam!

Togg Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte Güncel Fiyatlar

Togg Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte Güncel Fiyatlar

Toyota Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Corolla Cross Hybrid'de İndirim Fırsatı!

Toyota Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Corolla Cross Hybrid'de İndirim Fırsatı!

Renault Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Boreal'e 139 Bin TL'ye Varan İndirim!

Renault Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Boreal'e 139 Bin TL'ye Varan İndirim!

Volvo Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: XC60'ta 218 Bin TL İndirim!

Volvo Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: XC60'ta 218 Bin TL İndirim!

Kasım 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi Belli Oldu: Yeni Musso Grand'a Zam!

Kasım 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi Belli Oldu: Yeni Musso Grand'a Zam!

Kasım 2026 Skoda Fiyat Listesi Belli Oldu: Fabia'da 105 Bin TL İndirim!

Kasım 2026 Skoda Fiyat Listesi Belli Oldu: Fabia'da 105 Bin TL İndirim!

Kasım 2026 Fiat Fiyat Listesi Belli Oldu: Grande Panda'ya Zam!

Kasım 2026 Fiat Fiyat Listesi Belli Oldu: Grande Panda'ya Zam!

Tesla

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Gıdaların Besin Değerini Moleküler Düzeyde Koruyan Çekmecelerin Ardındaki Fizik Kuralları

Gıdaların Besin Değerini Moleküler Düzeyde Koruyan Çekmecelerin Ardındaki Fizik Kuralları

Samsung, "iPhone Duo" ile Âdeta Dalga Geçti: "Deneyim Bu Yüzden Önemli"

Samsung, "iPhone Duo" ile Âdeta Dalga Geçti: "Deneyim Bu Yüzden Önemli"

Dacia Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Sandero Stepway ve Jogger'a Zam!

Dacia Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Sandero Stepway ve Jogger'a Zam!

Volvo Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: XC60'ta 218 Bin TL İndirim!

Volvo Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: XC60'ta 218 Bin TL İndirim!

Kasım 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi Belli Oldu: Yeni Musso Grand'a Zam!

Kasım 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi Belli Oldu: Yeni Musso Grand'a Zam!

Türkiye'de Satılan En Ucuz Elektrikli Otomobiller (Kasım 2026 Güncel Liste)

Türkiye'de Satılan En Ucuz Elektrikli Otomobiller (Kasım 2026 Güncel Liste)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com