WhatsApp'ın sesli mesajları metne çevirme özelliğine önemli bir yenilik geleceği iddia edildi.

Meta bünyesinde faaliyet gösteren WhatsApp’ın her hafta yeni özellikler test ettiğini görüyorduk. Şimdi ise yepyeni bir özellik ortaya çıktı. Bu özellik, WABetaInfo tarafından uygulamanın iOS sürümünün son betasında görüldü.

Sesli mesajlarla ilgili olan yeni özellik kullanıcıların gerçekten çok işine yarayacak. Yaptığı şey ise çok basit. Sesli mesajları manuel olarak metne çevirme imkânı tanıyacak. Normalde metne çevirmede sadece otomatik seçeneği vardı.

Sesli mesajları altına eklenecek bir butonla metne çevirebileceksiniz

Yukarıdan özelliğe ait ekran görüntüsünü görebiliyorsunuz. Manuel ayarı seçtiğinizde direkt olarak sesli mesajların altına yeni bir buton gelecek. Buraya bastığınızda ise sesli mesajları metne dönüştürme imkânı yakalayacaksınız.

Hâlihazırda var olanda özellikte sadece otomatik ayar ile sesli mesajları metne çevirebiliyordunuz. O ayarda direkt olarak herhangi bir sesli mesajın altında metin hâli yer alıyordu. Ancak yeni özellik, bunu manuel yaparak özellik üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanızı sağlayacak. Direkt ayarlardaki sohbet bölümünde bulunan sesli mesaj transkriptlerinden kullanabileceksiniz.

Manuel olarak transkripsiyon ekleme özelliği şu anda test aşamasında. Ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağını bilmiyoruz ancak yakında geldiğini görebiliriz.

Bu özellik kullanıcının nasıl işine yarayabilir?

Sesli mesajları her an her yerde dinlemediğimiz olabilir. Bu yüzden metne çevirme zaten başlı başına çok yararlı. Manuel seçeneği eklendiğinde artık bulunduğumuz duruma göre metne çevirmesini isteyebileceğiz. Örneğin müsait değilsek direkt metin olarak okuyabileceğiz, müsaitsek de sesi dinleyebileceğiz.