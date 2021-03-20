WhatsApp, Telegram ve Signal; hangisini kullanmalısınız?

WhatsApp, son yayınladığı ve herkesin kabul etmesi gereken kullanıcı sözleşmesi sonrası pek çok kullanıcıyı rahatsız etti. Kullanıcılar, Telegram ve Signal gibi WhatsApp alternatiflerine yöneldi. Peki, hangi mesajlaşma uygulamasını kullanmalısınız? Üç dikkat çeken uygulama arasında bir karşılaştırma yaptık ve öne çıkan özelliklerini anlattık.

WhatsApp uzun zamandır bir mesajlaşma uygulamasından çok daha fazlası olmuş ve neredeyse tüm kullanıcıların olmazsa olmaz uygulamalarından biri haline gelmişti. Facebook skandallarına rağmen WhatsApp hala güvenilir bir liman olma özelliğini sürdürürken en son yayınladığı ve tüm kullanıcıların kabul etmesi gereken kullanıcı sözleşmesi ile pek çok kullanıcıyı rahatsız etti ve kullanıcıların farklı alternatiflere yönelmesine neden oldu.

WhatsApp alternatifleri arasında en çok rağbet görenler Telegram ve Signal oldu. Telegram, son yıllarda pek çok kullanıcı tarafından tercih edilen bir mesajlaşma uygulaması olsa da Signal uygulamasını birçok kullanıcı Elon Musk’ın paylaştığı tweet sayesinde tanıdı. Peki, bu üç uygulama arasındaki farklar neler, hangisini kullanmalısınız? WhatsApp, Telegram ve Signal uygulamaları arasında bir karşılaştırma yaptık ve öne çıkan özelliklerini anlattık.

WhatsApp, Telegram, Signal karşılaştırması:

Genel bakış:

WhatsApp’ın dünya çapında aylık 2 milyardan fazla kullanıcısı var ve sahibi Facebook. Facebook’un adı birçok skandala karıştığı için kullanıcıların güvenini epey sarsmış durumda. WhatsApp, diğer uygulamalara göre çok daha geniş ve sosyal özellikler sunsa da son yayınladığı ve herkesin kabul etmesi gereken gizlilik politikası ile ve meta verileri korumaması ile hızlı bir güven kaybı yaşadı.

Telegram’ın dünya çapında aylık 400 milyondan fazla kullanıcısı var, Nikolai Durov ve Pavel Durov isimli iki Rus tarafından geliştirildi. Telegram, bilinenin aksine WhatsApp’ta varsayılan olan E2E uçtan uca koruma protokolünü yalnızca istendiği zaman sunuyor. Grup görüşmeleri konusunda diğer uygulamalardan çok daha geniş özellikler sunuyor.

Signal’in dünya çapında aylık 20 milyona yakın kullanıcı var ve sahibi Signal Foundation adlı kar amacı gütmeyen bir kuruluş. Signal hem verilerinizi hem de meta verilerinizi E2E uçtan uca koruma protokolü ile gizliyor hatta fotoğraflarda yüzünüzü kapatan bir özelliği bile var. Ancak WhatsApp hatta Telegram kadar bile eğlenceli bir kullanım sunmuyor.

Multimedya paylaşımı:

WhatsApp’ın multimedya paylaşımı konusunda sosyal bir özellik olan hikaye paylaşma özelliğine sahip tek mesajlaşma uygulaması olduğunu hatırlatmakta yarar var. Fotoğraf, video ve ses paylaşımı için 16 MB, dosya paylaşımı için ise 100 MB gönderim sınırı var. Canlı konum paylaşma, karanlık mod, bulut yedekleme özellikleriyle de öne çıkan uygulamanın sunduğu gif, emoji, ve çıkartma paylaşma özellikleri ise onu benzersiz yapıyor.

Telegram’ın, paylaşım türü ne olursa olsun dosya paylaşımı için 1,5 GB gönderim sınırı var. Mesaj planlama özelliği ile benzersiz olan Telegram, kullanıcıya özelleştirebileceği geniş bir tema arşivi sunuyor. Sıkıştırılmamış medyayı paylaşma özelliği ile kullanıcıyı multimedya paylaşımı konusunda serbest bırakan uygulamanın mesajları düzenleme özelliği de son derece işe yarar bir özellik. WhatsApp kadar olmasa da gif, emoji ve çıkartma paylaşımı konusunda geniş seçenekleri var.

Snapchat ve Instagram mesajlarda olan kaybolan görüntü ve mesaj özelliğini sunan tek mesajlaşma uygulaması Signal. Aynı zamanda görüntüde yüz gizleme özelliği de sunan uygulama; gizli klavye, karanlık mod ve eski mesajları hızla silme özellikleri ile dikkat çekiyor. Kullanıcıların işini en çok kolaylaştıracak multimedya paylaşım özelliği ise gelişmiş fotoğraf düzenleyicisi. Ancak gif, emoji ve çıkartma paylaşımı konusunda oldukça yetersiz.

Grup görüşmeleri:

Neredeyse artık tüm kullanıcıların vazgeçilmezi olan WhatsApp gruplarının kişi sınırı 256 kişidir. Bu gruplar üzerinden tüm multimedya paylaşımlarını gerçekleştirebilir, sınırlı sayıda kişiyle de olsa sesli ve görüntülü arama yapabilirsiniz. WhatsApp üzerinden aynı anda birden fazla kişiye mesaj yayınlayabilirsiniz.

Telegram, grup görüşmeleri konusunda yanına yaklaşılamaz bir sayı olan 200 bin sınırına sahip. Telegram gruplarını kendi başına birer sosyal medya platformu olarak düşünebilirsiniz. Anketler, testler, her türlü multimedya ve normal paylaşım için Telegram grupları uzun zamandır kullanılıyor.

Signal üzerinden de konuşma grupları oluşturabilirsiniz ancak aynı anda birden fazla kişiye mesaj yayınlayamazsınız. Signal gruplarında sesli ve görüntülü arama yapmanız da mümkün. Signal üzerinden kendinizle mesajlaşabilirsiniz. Yani uygulamada kendi konuşma pencereniz var, bu alanı kişisel not defteri olarak kullanmanız mümkün.

Sesli ve görüntülü görüşme:

WhatsApp, hem bireysel hem de grup sesli ve görüntülü görüşmelerine imkan sunuyor. Ancak grup görüşmelerinde sınır 8 kişiden oluşuyor. Sesli ve görüntülü görüşmeleriniz de tıpkı diğer verileriniz gibi E2E uçtan uca şifreleme protokolü ile korunuyor.

Telegram, belki de uzun zamandır en büyük eksiği olarak görülen görüntülü konuşma özelliğini yakın bir zamanda uygulamasına ekledi. Sesli görüşme özelliği zaten olan Telegram, yakın zamanda grup sesli ve görüntülü görüşme özelliğini de başlatacağını duyurmuştu.

Signal üzerinden E2E uçtan uca şifreleme protokolü ile korunan sesli ve görüntülü aramalar yapabilirsiniz. Yakın bir zaman önce uygulamaya grup sesli ve görüntülü konuşma özelliği de eklendi. Grup görüşmelerinde de aynı korumanın sağlanacağı düşünülüyor.

Güvenlik:

WhatsApp, Signal’in arkasındaki isim olarak bilinen Open Whisper Systems tarafından geliştirilen E2E uçtan uca şifreleme protokolü ile tüm mesajlarınızı, multimedyanızı ve görüşmelerinizi koruyor. Bu protokol açık kaynak kodlu olduğu için güvenilir bir koruma sunduğu biliniyor ancak WhatsApp meta verilerinizi korumuyor.

Meta veriler sizin kiminle, saat kaçta, ne kadar süre mesajlaştığınızı ya da görüşme yaptığınızı belirtir ancak içerik bu verilere dahil değildir. Bulut yedeklemelerinin şifrelenmiyor olması da WhatsApp’ın diğer bir dikkat çeken olumsuz özelliğidir. Kısaca WhatsApp mesajlarınızı kimse okumuyor ancak diğer tüm verileriniz açık durumda.

Telegram, düşünülenin aksine tüm görüşmeleri uçtan şifreleme protokolü ile korumuyor. Yalnızca siz isterseniz bu özellik gizli sohbet ekranında aktif oluyor. Ayrıca Telegram gizli sohbette bile E2E protokolünü değil, kendi geliştirdiği MTProto şifreleme protokolünü kullanıyor.

MTProto şifreleme protokolü kapalı kaynak kodlu, yani gerçekten işe yarar olduğundan emin olamıyoruz. Gizli sohbet dışındaki görüşmeler ise önce cihazınızda şifreleniyor, Telegram sunucularında bu şifreler çözülüp yeniden şifreleniyor ve alıcıya gönderiliyor. Yani Telegram tüm mesaj içeriklerinize erişebiliyor.

Biraz şüpheli görünse de Telegram, bugüne kadar üçüncü şahıslar ya da devletlerle 0 bayt veri paylaştığını belirtiyor ve dünyanın farklı yerlerinden birden fazla yasal emir gelmedikçe mesajlarınızın kimseyle paylaşılmayacağını taahhüt ediyor. Yani Telegram verilerinizin garantisi benim kardeşim diyor.

Signal zaten geliştiricisi olduğu E2E uçtan uca şifreleme protokolü ile tüm mesajlarınızı, multimedyanızı ve görüşmelerinizi koruyor. Ayrıca Signal meta verilerinizi de koruyor. Signal’in sunduğu Sealed Sender iletişim sistemi sayesinde Signal dahil hiç kimse kimin, kime, ne zaman, ne yazdığını hiçbir şekilde bilmiyor. Uygulama, maksimum güvenlik sunuyor.

WhatsApp, Telegram ve Signal; hangisini kullanmalısınız?

Tüm bu bilgileri toparlamak gerekirse WhatsApp, görüşme içerikleri dışında neredeyse tüm verilerinize ulaşıyor ve bunları en azından şu an için reklamları özelleştirmek ve para kazanmak için kullanıyor. Sunduğu özellikler ile en sosyal ve en eğlenceli mesajlaşma uygulaması olduğunu söyleyebiliriz.

Telegram, grup sohbetleri ile kendinize özel sosyal medya platformları oluşturabileceğiniz kadar geniş özellikler sunuyor. Ancak kapalı kodlu bir koruma protokolü kullanması, her görüşmeyi korumaması ve görüşme içeriklerine ulaşıyor olması WhatsApp kullanıcı sözleşmesinden bile daha şüphe uyandırıcı.

Signal, gerçek anlamda güvenlik arayan tüm kullanıcıların bir numaralı tercihi olmalıdır. Ancak Signal en azından şu an için oldukça sıkıcı. Tıpkı dağ başında kullanılan bir uydu telefonu gibi tam olarak istenileni güvenli bir şekilde yapmanızı sağlıyor ancak çok fazla ek özellik sunmuyor. Yine de kullanıcı sayısı arttıkça yeni özellikler ekleneceği düşünülüyor.

WhatsApp’ın tartışmalı kullanıcı sözleşmesi sonrası öne çıkan Telegram ve Signal mesajlaşma uygulamaları ile WhatsApp karşılaştırması yaptık ve uygulamaların öne çıkan özelliklerini anlattık. Uygulamalar hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.