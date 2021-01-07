WhatsApp, değişen koşul ve gizlilik ilkelerini bugünden itibaren kullanıcıları ile paylaşmaya başladı. Anlık mesajlaşma uygulamasının Facebook ile veri paylaşımına olanak sağlayan bu yeni güncellemesine, bu tür konularda fikir belirtmeyi çok seven Elon Musk'tan Mark Zuckerberg'in işine gelmeyecek bir mesaj geldi.

WhatsApp, bugün kullanıcılarının onayına sunmaya başladığı yeni gizlilik ilkeleri ve koşullarını içeren sözleşmesi sebebiyle büyük tepki topladı. Bu tepkilerin sebebi ise WhatsApp'ın başta mesaj geçmişi olmak üzere pek çok veriyi toplama ve bu verileri Facebook'la ve tüm Facebook şirketleriyle doğrudan paylaşabilme hakkına sahip olacak olması.

Yıllardır büyük bir tartışma konusu olan bu durum artık resmi bir sözleşme ile karşımıza çıkmış durumda. Üstelik bu sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcılar WhatsApp kullanamayacaklar. Sözleşme koşulları 8 Şubat 2021'de yürürlüğe girecek ve eğer sözleşmeyi onaylamazsanız, bu tarihten itibaren WhatsApp'la vedalaşmanız gerekecek.

Alternatif mesajlaşma uygulamalarına geçiş başladı

Yeni sözleşmenin sunulmasının ardından pek çok kullanıcı alternatif anlık mesajlaşma uygulamalarına geçiş yapmaya başladı. Telegram, Viber, ICQ gibi çeşitli uygulamalara geçiş yapan kullanıcılara harika bir öneri de Elon Musk'tan geldi. Gündeme dair fikir beyan etmeden duramayan Musk, duruma tepkisini oldukça basit iki kelimeyle özetledi: 'Signal kullanın'.

Elon Musk'ın bu manidar paylaşımı şüphesiz Mark Zuckerberg'in hiç hoşuna gitmeyecek fakat biz yerinde bir öneri olduğunu düşünüyoruz. Nihayetinde özellikle mesajların saklanması ve nerede kullanıldığını asla tam olarak bilemeyeceğimiz büyük bir Facebook şirketler ordusunun erişimine açık olması çok da istenen bir durum değil.

Signal'in kurucusu, WhatsApp Facebook tarafından satın alındıktan sonra gizlilik ihlalleri sebebiyle şirketten ayrılan Brian Acton

WhatsApp yıllar önce Facebook tarafından satın alındıktan sonra, şirketin kurucuları kişisel verilerin işlenmesi ve gizlilik ihlallerini gerekçe göstererek şirketten ayrılmıştı. Bu ayrılığın ardından kurucu ortaklardan biri olan Brian Acton, Moxie Marlinspike ile birlikte yeni bir anlık mesajlaşma uygulaması olan Signal'i kurmuştu.