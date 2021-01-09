WhatsApp'ın kullanıcı gizliliğini hiçe sayan yeni gizlilik politikaları sonrası Telegram ve Signal, Türkiye'de en çok indirilen uygulamalar arasına girdi. Her iki uygulama da Play Store'da WhatsApp'ı geride bırakmayı başardı.

WhatsApp'ın kullanıcı gizlilik sözleşmesinde yaptığı değişikliklerin ardından kullanıcılar, alternatif mesajlaşma uygulamalarına ilgi göstermeye başladı. Android'in uygulama mağazası Play Store ve iOS marketi App Store'da WhatsApp alternatifi uygulamalar arasında en dikkat çekenler ise Telegram ve Signal oluyor.

Telegram zaten uzun bir süredir gerek ülkemizde gerekse global pazarda kendine yer edinmeyi başarmış bir uygulamaydı. Öte yandan Signal ise özellikle Elon Musk'ın geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden yaptığı "Signal kullanın" paylaşımı sonrası bir hayli popülerleşti. Öyle ki her iki uygulama da Türkiye'de en popüler mesajlaşma uygulamaları listesinde WhatsApp'ı geride bıraktı.

Türkiye'de en popüler mesajlaşma uygulaması Telegram oldu:

Telegram, Android uygulama mağazası Play Store'da şu anda Türkiye'deki en popüler mesajlaşma uygulaması konumunda bulunuyor. Telegram'ın hemen ardından Elon Musk'ın da önerisi olan Signal gelirken WhatsApp ise ancak 3. sırada kendine yer bulmuş durumda. WhatsApp'ın ardındansa Turkcell'in anlık mesajlaşma uygulaması BiP geliyor.

Tüm kategorilerde Türkiye'deki en popüler uygulamalara baktığımızda ise Telegram 2. sırada, Signal ise 6. sırada yer alıyor. Bu iki uygulamanın ardından 13. sırada WhatsApp, 19. sırada ise BiP bulunuyor.

WhatsApp'ın güncellenen koşullarını kabul etmeyenler, 8 Şubat'tan sonra uygulamayı kullanamayacak:

WhatsApp'ın yeni gizlilik politikaları kapsamında kullanıcıların 8 Şubat 2021 tarihine kadar güncellenen koşullara onay vermeleri gerekiyor. Yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcıların ise bu tarihten itibaren WhatsApp kullanamayacağı bildiriliyor.

Şirket, bu kararına ilişkin kullanıcılardan gelen yoğun eleştiriler sonrası yaptığı açıklamada "Avrupa Bölgesi" kullanıcılarının bu güncellemeden etkilenmeyeceğini ve bu bölgedeki kullanıcıların verilerinin Facebook şirketiyle paylaşılmayacağını duyurmuştu.

Dünya genelinde 2 milyardan fazla aktif kullanıcısı olan anlık mesajlaşma uygulamasının ülkemizde de 43 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor.