Kullanıcı verilerinin gizliliği ve güvenliği mottosuyla öne çıkan uygulamalardan bir tanesi olan Telegram'da bir güvenlik sorunu olduğu iddia edildi. Telegram'da bu sorunun ilişkilendirildiği kısım ise People Nearby özelliği oldu.

Kullanıcı verilerinin gizliliği konusunda öne çıkan platformlardan bir tanesi olan mesajlaşma uygulaması Telegram'da, hacker'lar tarafından suiistimal edilebilecek bir güvenlik sorunu olduğu belirtildi. Buna göre hacker'lar, Telegram kullanıcılarının tam olarak konumlarını takip edebilirler.

Bu iddiayı ortaya atan kişi ise Ahmed Hassan adındaki bağımsız bir araştırmacı. Hassan'a göre Telegram'ın People Nearby özelliği, kullanıcıların tam olarak konum bilgilerini toplayabilmek için hacker'lar tarafından kullanılabilir.

Telegram'da 'güvenlik açığı'

Telegram'da belli bir coğrafi alan içerisinde bölgesel gruplar oluşturmayı sağlayan bir özellik bulunuyor. Ahmed Hassan'a göre dolandırıcılar, sahte konumlarla bu gruplara dâhil oluyor ve sahte Bitcoin yatırımları için davetlerde bulunuyorlar.

Hassan'a göre birçok kullanıcı konumlarını ve belki de ev adreslerini paylaştıklarını tam olarak kavrayamıyor. Hassan'a göre kadın bir kullanıcı, bu özellik sebebiyle istenmeyen kişiler tarafından takip edilebilir.

Ancak Telegram'daki People Nearby özelliği, varsayılan olarak kapalı halde bulunuyor. Dolayısıyla bunun gerçekten bir güvenlik açığı olduğunu söylemek pek de doğru olmayabilir. Ayrıca Telegram da Ahmed Hassan'ın e-postasına verdiği cevapta, istenmeyen durumlardan kaçınmak için bu özelliğin kullanılmadığı zamanlarda kapatılmasının tavsiye edildiğini ve dolayısıyla bunun bir sorun olmadığını dile getirdi.

Kullanıcılara bu özelliğin kullanılmadığı sıralarda kapatılmasının tavsiye edildiğini düşünecek olursak gerçekten bir güvenlik açığı olduğunu söylemek pek mümkün değil. Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu durum gerçekten bir "güvenlik sorunu" olarak değerlendirilebilir mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.