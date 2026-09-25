WhatsApp'ta Yeni Dönem: Şirket Hesapları Mesaj Başına Ücret Ödeyecek!

WhatsApp Business Platformu'nda 1 Ekim'de başlayacak yeni dönemle birlikte orta ve büyük ölçekli şirketler aylık kotayı aşan her mesaj için ödeme yapacak.

WhatsApp, kurumsal iletişim ayağındaki ücretlendirme politikasında önemli bir değişikliğe gidiyor.

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Meta çatısı altında faaliyet gösteren platform, şirketlerin müşteri ilişkilerinde sıkça kullandığı WhatsApp Business Platformu (API) için mesaj başına ücret alacağı yeni modelini devreye alıyor. Ücretli modele geçiş tarihi yaklaşırken, işletmelerin pazarlama ve müşteri hizmetleri süreçlerinin bu durumdan nasıl etkileneceği merak konusu oldu.

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1.000 mesaja kadar ücretsiz ama...

Yeni düzenleme kapsamında WhatsApp Business Platformu kullanan orta ve büyük ölçekli şirketlere her ay 1.000 mesaja kadar ücretsiz kullanım hakkı tanımlanacak. Otomatik mesajlar, toplu bildirimler ve sohbet botları üzerinden yürütülen iletişimde bu kota aşıldığında ise ücretlendirme başlayacak.

Şirketler, 1.000 mesajlık sınırın üzerindeki her bir ek mesaj için yaklaşık 0,018 dolar (güncel kurla yaklaşık 0,88 TL) ödeme yapacak.

Açıklanan kararın bireysel kullanıcılar üzerinde herhangi bir etkisi bulunmuyor. WhatsApp’ı kişisel iletişimleri için tercih eden milyonlarca kişi uygulamayı tamamen ücretsiz kullanmaya devam edecek. Ayrıca küçük işletmelerin de bu yeni fiyatlandırma modelinden muaf tutulacağı bildirildi. Uygulama, öncelikli olarak yüksek hacimli bildirim ve mesaj gönderimi yapan büyük kurumları hedef alıyor.