WhatsApp’ın yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeniz için tanınan tarih bugün sona eriyor. Peki sözleşmeyi kabul etmeyenlerin WhatsApp hesabına ne olacak? WhatsApp’ın yeni ilkelerini kabul etmeyen kullanıcılarını hangi özelliklerden mahrum bırakacağını sizler için kısaca anlattık.

Dünyanın en popüler çevrimiçi iletişim servisi olan WhatsApp, uzun zamandır yeni gizlilik ilkeleri nedeniyle gündeme girip çıkmakta. Yılın başında ilk kez duyurulan bu ilkelerin iptal edileceği iddiaları kullanıcıları sevindirse de bu konuda yapılan tek değişiklik, son kabul etme tarihinin ertelenmesi oldu. Güncellenmiş ilkelerin son kabul tarihi, sonunda geldi ve WhatsApp’ın bu konuda uygulayacağı yaptırımlar kesinleşti.

İlk başta 8 Şubat olarak belirlenen son kabul tarihi, gelen tepkiler nedeniyle 15 Mayıs’a ertelenmişti. Kimileri bu güncellemenin iptal edildiğini sansa da karar verilmesi gereken gün geldi çattı. Biz de kararınızı vermeden önce ilkeleri kabul etmeyenlerin hangi özelliklerden mahrum kalacağını kısaca özetledik. İlkeleri kabul etmeyenler WhatsApp’ı kullanabilecek mi? Kabul etmeyenlerin WhatsApp’ı öylece askıya mı alınacak? Gelin bu tartışmalara artık noktayı koyalım.

Yeni ilkeleri kabul etmeyenlerin mahrum kalacağı özellikler:

Sohbet listesine erişim

Bildirim ekranı dışında çağrı ve mesajlara cevap vermek

İkinci etapta:

Uygulamaya erişim

Mesaj ve arama alımı

Sohbet listesine erişim engellenecek

Son tarih olarak belirlenen 15 Mayıs’a kadar WhatsApp sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcılar, sohbet listesine ulaşım haklarını kaybedecek. Yani eski konuşmalar ve rehberdeki WhatsApp kullanıcıları görüntülenemeyecek.

Mesaj ve çağrılara uygulamadan cevap verilemeyecek

Sohbet listesine erişimin engellenmesi nedeniyle uygulamaya girip sohbet etmek de sınırlanmış olacak. Sadece telefonun bildirim kısmından yeni gelen mesaj ve aramalara cevap vermek mümkün olacak. Yani sözleşmeyi kabul etmezseniz size yazmamış birine yazamayacaksınız.

Uygulama işlevsiz hale gelecek

Birkaç hafta sürecek sınırlı işlevselliğin ardından WhatsApp uygulamasına sadece sözleşmeyi kabul etmek için girebileceksiniz. Yani “kabul et - reddet” bildirimi dışında uygulamanın bir anlamı kalmayacak.

Mesaj ve aramalar iletilmeyecek

WhatsApp’ın yeni sözleşmesini haftalar sonra hâlâ kabul etmediyseniz hesabınıza mesaj ve arama gönderilemeyecek. Yani ‘hayalet hesap’ denebilecek bir hesabınız olacak. Bunun dışında konuşmalarınızı yedeklemek için ayarlar kısmından verilerinizi indirebilecek, hesabınızı silebileceksiniz. Ya da eğer başka bir uygulama kullanmak istemiyorsanız, sözleşmeyi kabul edip tüm özelliklere olan erişiminizi geri kazanabileceksiniz.

Ne yapmalı? WhatsApp’ı silmeli mi silmemeli mi?

WhatsApp yeni ilkelerini kabul ettirmek için bezdirme politikası uygulayacak diyebiliriz. Peki kabul edersek ne olur? Kullanıcıların endişelenmesi gereken bir konu olup olmadığı tartışılıyor. Kimi başka uygulamaların da popülerleştikçe aynı yola girmesi gerekeceğini savunurken, kimi “WhatsApp’a haddini bildirmek gerek” diyor. Sözleşmeyi kabul etmek istemeyenlerin en çok geçiş yaptığı uygulamalar ise Telegram ve Signal. Kafanızda hâlâ soru işaretleri varsa WhatsApp, Telegram ve Signal’ın özelliklerini karşılaştırdığımız haberimize buradan ulaşabilirsiniz. Ve tabii ki son kararın siz kullanıcılarda olduğunu da belirtmemiz gerekiyor.