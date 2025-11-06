Tümü Webekno
Yakında WhatsApp'tan Diğer Uygulamalardaki Kullanıcılarla Sohbet Edebileceksiniz: İşte Yeni Detaylar

WhatsApp, üçüncü taraf uygulamalardan kullanıcılarla sohbet etmenizi sağlayacak bir özellik üzerinde çalışıyor. İşte detaylar.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük online mesajlaşma platformu konumunda bulunan WhatsApp, sürekli yeni özellikleri test ediyordu. Bunlardan biri de üçüncü taraf uygulamalardan mesajlaşmaya destek sunmasıydı. Daha öncesinde bu özelliğin geleceği ortaya çıkmıştı ancak hakkında pek gelişme görmemiştik.

Şimdi ise bu konuda yeni haberler geldi. WABetaInfo tarafından uygulamanın Android sürümünün son betasında üçüncü taraf uygulama desteği hakkında yeni detaylar fark edildi. Beta sürüm, özelliğin nasıl çalışacağı hakkında bizlere fikir veriyor.

WhatsApp'tan diğer uygulamalardaki kullanıcılar ile konuşabileceksiniz

Ekran görüntülerinden de görebileceğiniz üzere yakında kullanıcılar, **farklı platformlardan kullanıcılar ile mesajlaşma **imkânına sahip olacak. Yani platformun destek sunduğu üçüncü taraf uygulamalardan da WhatsApp kullanıcılarıyla etkileşime geçilebilecek. Bu özellik, Avrupa Birliği yetkililerinin WhatsApp’ı daha açık bir platform olmasını sağlama çabalarının bir parçası olarak gelecek.

Özelliğin detaylarına baktığımızda diğer uygulamalardaki kişilerin WhatsApp kullanıcılarının telefon numaralarını göreceğini, ancak diğer kişisel bilgilerini göremeyeceği anlaşılıyor. Öte yandan WhatsApp’ın bu mesajlaşmaları göremeyeceği de vurgulanmış. Ayrıca kullanıcılar, üçüncü taraf uygulamalarla yaptıkları sohbetleri isterlerse WhatsApp’taki sohbetleriyle birlikte, isterlerse de tamamen ayrı bir gelen kutusunda görme imkânına sahip olacaklar.

WhatsApp’ın hangi üçüncü taraf uygulamalara destek sunacağı konusunda ise bir bilgi yok. Telegram, WeChat gibi çok popüler platformların bunlar arasında olacağını tahmin edebiliriz. Zamanla özellik hakkında daha fazla bilgi gelecektir. Üçüncü taraf uygulamalarla sohbet özelliği, şu anda test aşamasında. Tam çıkış tarihi hakkında bir bilgi bulunmuyor.

