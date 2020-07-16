Bir Ultra Zengin, WhatsApp Üzerinden Ada Satın Aldı

İsmi açıklanmayan bir ultra zenginin, WhatsApp üzerinden emlak(!) danışmanlığı şirketiyle pazarlık yapıp 6,2 milyon dolara ada satın aldığı bildirildi. Üstelik adanın yeni sahibi, satın almadan önce adanın yalnızca videolarını izlemiş.

Koronavirüs günlerinde neredeyse tüm dünyada uygulanan karantina önlemleri, ultra zenginlerin müstakil adalara daha fazla ilgi göstermeye başlamasına neden oldu. Adalara olan ilgi öylesine arttı ki geçtiğimiz günlerde İngilizce bilmeyen bir Avrupalı zenginin, WhatsApp üzerinden iletişim kurarak İrlanda’ya bağlı At Adası'nı ziyaret bile etmeden satın aldığı bildirildi.

İsmi açıklanmayan ultra zengin, 157 dönümlük adayı 6,2 milyon dolara satın almayı kabul etti. Üzerinde farklı büyüklüklerde 7 ayrı ev bulunan ada, yeni sahibi yerleşene kadar 0 nüfusa sahipti ve doğal hayatla iç içe bulunuyordu.

Adada bulunan ana ev, 420 metrekarelik bir büyüklüğe sahip ve 7 odası bulunuyor. Misafir evleri olarak geçen adadaki diğer evler ise 3, 2 ya da tek odalı yapıda. Adanın ana karadan bağımsız bir su, kanalizasyon ve elektrik altyapısı da bulunuyor ve tüm evler, yollar ile birbirine bağlanıyor.

Bir ultra zenginin isteyebileceği hemen her imkana sahip olan adada helikopter pisti, spor salonu, tenis kortu, üç ayrı plaj ve bir gemi limanı dahi bulunuyor. Ayrıca plajda karaya çıkan fokları, kıyıya yakın bölgelerde ise yunus sürülerini görmek mümkün.

İrlanda'ya bağlı At Adası'nın videosu