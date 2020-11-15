WhatsApp Web, Microsoft Edge Legacy Modunu Engelliyor

Microsoft’un Windows 10’a olası uyumluluk sorunlarına karşı eklediği Microsoft Edge Legacy modu, WhatsApp ile sorun yaşıyor. WhatsApp bu tarayıcıya olan desteğini çekmiş olabilir.

Microsoft’un ilk tarayıcı savaşlarından galip çıkan internet tarayıcısı İnternet Explorer, zamanla gücünü kaybetmişti. Daha sonra o uygulamanın yerini alan Edge ise Google’ın Chromium altyapısını kullanmaya başlamıştı. Yine de olası uyumluluk sorunlarına karşı Edge tarayıcısının bir de Legacy modu bulunuyordu.

Bu yöntem sayesinde daha önce Microsoft Edge Legacy için uygulama geliştirmiş olan firmaların, geçiş döneminde sorun yaşamasının önüne geçilmesi planlanmıştı. Yakın zamanda ise pek çok servisin Legacy desteğini kaldırdığı ortaya çıkmıştı.

WhatsApp artık Legacy’de çalışmıyor

Microsoft Edge Legacy için desteğini kaldıran uygulamalardan biri de WhatsApp oldu. Popüler çevrimiçi mesajlaşma platformu artık bu internet tarayıcıda çalışmıyor. Platforma erişmek için farklı tarayıcılar kullanmak gerekiyor.

Yakın zamana kadar eski tarayıcıyı kullanan kişiler WhatsApp Web uygulamasına erişebiliyordu. Şimdi ise platforma erişmeye çalıştıklarında ya tarayıcılarını yeni versiyona yükseltmeleri ya da Google Chrome veya Firefox gibi alternatifleri tercih etmeleri isteniyor.

Microsoft’un eski internet tarayıcısı günden güne kullanıcı sayısını kaybediyor. Zaten çok da popüler olmayan tarayıcı için geliştirme yapmak ise firmaların ciddi kaynak harcamasına neden oluyor. Ayrıca bu tarayıcıların güncellenmemesi durumunda önemli güvenlik açıkları ortaya çıkabiliyor.

Chromium tabanlı Microsoft Edge, farklı platformlarda yayında

WhatsApp’ın ya da başka bir firmanın eski tarayıcıya olan desteği kaldırması aslında hiç de şaşırtıcı değil. Her platform bir noktada bu tarayıcıya olan desteğini sonlandıracak. Sonlandırmayanlar da oldukça ciddi sorunlar yaşayacak.

Bu arada Microsoft da artık kullanıcılarının yeni tarayıcıya geçmesini istiyor. Chromium kullanan yeni Microsoft Edge de farklı işletim sistemlerinde kullanılabiliyor. Windows 10’un dışında Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ve macOS’da da bu işletim sistemini tercih etmek mümkün oluyor. Gelen haberlere göre firma, tarayıcının bir de Linux versiyonu üzerinde çalışıyor.