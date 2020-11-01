Sector's Edge Oynaması Ücretsiz Olarak Yayınlandı

Oyuncular arasında bir hayli popüler olan oynaması ücretsiz çevrimiçi oyunlara bir yenisi daha eklendi. Vercidium adındaki bir stüdyo tarafından geliştirilen oyun, şu an erken erişimde bulunuyor.

Çevrimiçi çok oyunculu oyunlar günümüzde en çok rağbet gören oyun türleri arasında bulunuyor. Gerek oyunculardaki rekabetçi güdüleri tetiklemesi gerekse olabildiğince çok oyuncuya erişebilmek için düşük donanımlarda çalışabilmesi bu oyunları hem oyuncular hem de oyun stüdyoları için en ideal noktaya taşıyor.

Bu haberimizde de tam olarak böyle bir oyundan bahsedeceğiz. Bağımsız bir oyun stüdyosu olan Vercidium, FPS (birinci şahıs nişancı) türündeki oyunu Sector's Edge'i erken erişim sürümüyle oyunculara sundu. Peki, Sector's Edge, oyunculara neler sunuyor?

Düşük donanımlarda oynanabilecek çevrimiçi FPS oyun: Sector's Edge

Sector's Edge, 8v8 olarak oynanabilen birinci şahıs nişancı bakış açısına sahip ve düşük donanımlarda çalışabilecek çevrimiçi bir oyun. Bloklar halinde yıkılabilir bir çevreye sahip olan Sector's Edge, oldukça düşük bir boyuta sahip.

Oyunda, etrafınızdaki blokları yıkabilmenin yanı sıra kendi bloklarınızı da yapabiliyorsunuz. Oyunda aldığını silahlardan kalan puanlarla bu blokları oluşturabiliyorsunuz. Yani mühimmata ne kadar az puan harcanırsa blok oluşturmaya da o kadar puan kalmış oluyor.

Oyunun geliştiricileri, Sector's Edge'in yaklaşık 6 ay kadar erken erişimde kalacağını söylerken oyun için yeni silahlar, haritalar, oyun modları, karakterler ve kostümler geliştirmeyi planladıklarını söyledi. Ayrıca oyunun oynaması ücretsiz olarak kalmasının planlandığı da ifade edildi.

Ayrıca oyunun Steam sayfasında 12 adet sunucuları olduğu ifade ediliyor ki bunlar arasında Türkiye'ye en yakını komşumuz Yunanistan'ın başkenti Atina'da yer alıyor. Dolayısıyla şu an için Türkiye'den oynandığında oyun içi gecikme yaşanıp yaşanmayacağıyla ilgili kesin bir şey söylemek pek mümkün değil.

Sector's Edge sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 7 ya da üstü

Windows 7 ya da üstü RAM: 1 GB

1 GB Ekran kartı: NVIDIA Quadro FX 1700

NVIDIA Quadro FX 1700 Depolama: 1 GB

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