WhatsApp Yıllar Sonra İlk Kez Köklü Bir Değişikliğe Hazırlanıyor: Yeni Tasarım Düzeni Nasıl Olacak?

WhatsApp, kanalları Sohbetler sekmesine taşıyarak Güncellemeler sekmesini kaldırmayı ve yerine Kişiler sekmesini getirmeyi test ediyor.

WhatsApp, kullanıcıların sohbetleri ile takip ettikleri kanallar arasında daha kolay geçiş yapabilmesini sağlamak amacıyla kanalları "Sohbetler" sekmesine getirmeye hazırlanıyor.

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Hâlihazırda kanalları takip eden kullanıcılara, bu güncellemeleri nerede görmek istediklerini seçmelerini sağlayacak bir bildirim sunulacak. WhatsApp, bu geçiş sürecini tamamladıktan sonra mevcut "Güncellemeler" sekmesini tamamen kaldırmayı planlıyor.

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Sohbetler sekmesine kanal taşıma süreci nasıl işleyecek?

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WhatsApp, kullanıcıların kanallarını belirli bir gelen kutusuna taşımasına yardımcı olacak yeni bir özellik geliştiriyor. Test edilen sistemde kullanıcılara ilk olarak kanallarını nerede görmek istedikleri sorulacak.

Sunulan seçeneklerden ilki, kanalları doğrudan ana sohbet listesine taşıyarak normal konuşmaların arasında görünmesini sağlıyor. İkinci seçenek ise kanalları otomatik olarak arşivliyor ancak kullanıcılar diledikleri zaman bu kanalları Sohbetler sekmesine taşıyabiliyor. Böylece sohbet listesini düzenli tutmak isteyen kişilere esneklik sunulurken, herkese tek bir zorunlu tercih dayatılmamış oluyor.

Üç farklı görünüm düzeni test ediliyor

Android için WhatsApp beta (2.26.39.1) sürümünde ortaya çıkan detaylara göre şirket, kanalların Sohbetler sekmesinde nasıl sergileneceğine dair üç farklı düzeni test ediyor:

Doğrudan Ana Liste ve Filtreleme : Kanallar doğrudan ana sohbet listesinde ("Tümü" gelen kutusunda) sohbetlerle bir arada görünür. Kullanıcılar isterse üstteki "Kanallar" filtresini kullanarak sadece kanalları listeleyebilir.

: Kanallar doğrudan ana sohbet listesinde ("Tümü" gelen kutusunda) sohbetlerle bir arada görünür. Kullanıcılar isterse üstteki "Kanallar" filtresini kullanarak sadece kanalları listeleyebilir. Sadece "Kanallar" Filtresinde Görünüm : Kanallar ana sohbet listesini meşgul etmez, yalnızca üstteki "Kanallar" sekmesine/filtresine tıklandığında görünür.

: Kanallar ana sohbet listesini meşgul etmez, yalnızca üstteki "Kanallar" sekmesine/filtresine tıklandığında görünür. Özel Kanallar Klasörü: Ana sohbet listesinin içine takip edilen tüm kanalları bir arada toplayan özel bir "Kanallar" klasörü yerleştirilir.

Şirket, hangi seçeneğin kullanıcı alışkanlıklarına daha uygun olduğunu anlamak için bu farklı düzenleri test ediyor ve elde edilen geri bildirimlere göre nihai tasarımı belirleyecek.

Güncellemeler sekmesi de kaldırılıyor

Kanalların ve Durum güncellemelerinin Sohbetler sekmesine taşınmasıyla birlikte "Güncellemeler" sekmesine olan ihtiyaç ortadan kalkıyor. WhatsApp, bazı kullanıcılarda Durum güncellemelerini zaten Sohbetler sekmesinin en üst kısmında göstermeye başladı.

Geçiş tamamlandığında Güncellemeler sekmesi kaldırılacak ve yerine yeni "Kişiler" sekmesi getirilecek. Bu yeni sekme sayesinde kullanıcılar kimlerin çevrim içi olduğunu ve aktif kişilerini çok daha rahat görebilecek.

Söz konusu özellik şu an Android platformu için geliştirilme aşamasında olup ilerleyen beta güncellemelerinde test kullanıcılarına sunulması bekleniyor.