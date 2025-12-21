"Wi-Fi Bağlı Ama İnternet Yok" Sorunu Nasıl Çözülür?

En delirten internet problemlerinden biri olan Wi-Fi bağlı ama internet yok sorununun çözümüne dair uygulayabileceğiniz adımları sizler için derledik.

Akıllı telefonunuzda ya da bilgisayarınızda Wi-Fi simgesini "full çekiyor" olarak görseniz de internet sitelerine giremediğiniz ya da mesajlarınızın gitmediği anlar olmuştur.

Gelin "Wi-Fi bağlı ama internet yok" sorunuyla karşılaştığınızda neler yapabileceğinize hep birlikte bakalım.

1. İlk ve en etkili kural: Modemi kapatıp açın

Kulağa çok basit ve klişe geliyor olabilir ama inanın çoğu teknik sorunun çözümü burada yatıyor. Modemler uzun süre açık kaldığında ısınabilir, IP dağıtmakta zorlanabilir veya küçük yazılımsal takılmalar yaşayabilir.

Adım #1 : Modeminizin arkasındaki güç düğmesinden cihazı kapatın veya fişini çekin.

: Modeminizin arkasındaki güç düğmesinden cihazı kapatın veya fişini çekin. Adım #2 : En az 30 saniye bekleyin (cihazın içindeki elektrik akımının tamamen boşalması için bu süre önemlidir).

: En az 30 saniye bekleyin (cihazın içindeki elektrik akımının tamamen boşalması için bu süre önemlidir). Adım #3: Tekrar açın ve tüm ışıkların yeşile dönmesini bekleyin.

2. Ağı unutun ve tekrar bağlanın

Bazen telefonunuz veya bilgisayarınız, modemle arasındaki şifreleme veya bağlantı protokolünde bir anlık hata yapabilir. Cihazınız "bağlıyım" sansa da aslında veri alışverişi yapamıyordur.

Adım #1 : Wi-Fi ayarlarına girin.

: Wi-Fi ayarlarına girin. Adım #2 : Bağlı olduğunuz ağın üzerine tıklayın ve "Ağı Unut" seçeneğini seçin.

: Bağlı olduğunuz ağın üzerine tıklayın ve "Ağı Unut" seçeneğini seçin. Adım #3: Daha sonra Wi-Fi şifrenizi tekrar girerek sıfırdan temiz bir bağlantı kurun.

3. Modem ışıklarını kontrol edin

"Wi-Fi bağlı" demek, sadece cihazınızın modemle konuştuğu anlamına gelir, modemin internete çıkabildiği anlamına gelmez. Sorunun kaynağını anlamak için modem üzerindeki ışıklara göz atın.

DSL / WAN Işığı : Bu ışık yanmıyor veya sürekli yanıp sönüyorsa, sorun evinizde değil, altyapıdadır veya kablo kopukluğu olabilir.

: Bu ışık yanmıyor veya sürekli yanıp sönüyorsa, sorun evinizde değil, altyapıdadır veya kablo kopukluğu olabilir. İnternet Işığı: DSL ışığı sabit yanıyor ama "İnternet" ışığı kırmızıysa, servis sağlayıcınızdan kaynaklı bir IP alma sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Bu durumda servis sağlayıcınızı aramanız gerekir.

4. Tarih ve saat ayarlarınızı gözden geçirin

Bu detay çoğu zaman gözden kaçar ama internet bağlantısı için çok kritiktir. Eğer bilgisayarınızın veya telefonunuzun tarihi yanlışsa, güvenlik sertifikaları (HTTPS) hata verir ve internet yokmuş gibi davranır.

Adım #1 : Cihazınızın ayarlarından "Tarih ve Saat" bölümüne girin.

: Cihazınızın ayarlarından "Tarih ve Saat" bölümüne girin. Adım #2: Ayarların "Otomatik" olarak seçili olduğundan emin olun.

5. DNS ayarlarını değiştirmeyi deneyin

Bazen servis sağlayıcınızın otomatik atadığı DNS sunucularında yoğunluk veya arıza olabilir. İnternetin "telefon rehberi" olan DNS'leri değiştirmek trafiği açabilir.

6. İnternet servis sağlayıcınızda genel bir arıza olabilir

Tüm bu adımları denediniz, modemi sıfırladınız, ayarlarıyla oynadınız ama hâlâ "İnternet Yok" yazısını mı görüyorsunuz? O zaman sorun sizde olmayabilir.

Bölgenizde genel bir altyapı çalışması, kablo kopukluğu veya servis sağlayıcı kaynaklı genel bir kesinti yaşanıyor olabilir. Bunu teyit etmek için mobil verinizden servis sağlayıcınızın "Arıza Sorgulama" sayfasına bakabilir veya müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.