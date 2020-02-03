MIT'den Wi-Fi Sinyalini 10 Kat Artıran 'Akıllı Yüzey'

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) bilim insanları, özel bir akıllı yüzey geliştirdiler. RFocus olarak isimlendirilen bu akıllı yüzey, Wi-Fi sinyal kalitesini 10 kata kadar artırabiliyor. Bu akıllı yüzeyi bir duvar kağıdı haline getirmek isteyen uzmanlar, ürünün yaygınlaşmasını istiyorlar.

Akıllı telefonların ve internete bağlanan cihazların yaygınlaşmasıyla birlikte Wi-Fi de büyük bir önem kazandı. Kullanıcılar, sahip oldukları internet modemlerinin kablosuz özelliği sayesinde internete rahatça erişebiliyorlar. Ancak bu erişim, ne yazık ki sınırsız bir genişlikte olmuyor ve kimi zaman araya bir duvarın girmesi bile Wi-Fi kalitesini derinden etkiliyor.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, Wi-Fi kalite sorununu kökünden çözebilecek özel bir "akıllı yüzey" ürettiler. "RFocus" olarak isimlendirilen bu akıllı yüzey, Wi-Fi sinyal kalitesini 10 kata kadar artırabiliyor.

MIT tarafından üretilen RFocus

RFocus, kanal kapasitesini iki kat, sinyal gücünü ise on kat artırabiliyor. Bu özel yüzey, bir yandan lens gibi çalışabilirken diğer yandan da ayna gibi çalışıyor. Böylelikle Wi-Fi bağlantısına ihtiyaç duyan en küçük cihazlar bile internet erişimini hem stabil hem de kaliteli bir şekilde sağlayabiliyor. MIT'nin akıllı yüzeyi bu işlemleri, bünyesinde bulundurduğu 3.000'den fazla minik anten sayesinde yapıyor.

Uzmanlar, RFocus'un tek avantajının daha geniş bir Wi-Fi alanı olmadığını belirtiyorlar. Öyle ki bu sistem, günümüzdeki Wi-Fi güçlendirme sistemlerine oranla hem fazlasıyla ucuz hem de çok az enerji tüketiyor.

Araştırmanın baş yazarlarından olan Venkat Arun, bu özel yüzeyin ne zaman kullanılmaya başlayabileceğine dair bir açıklama yapmadı. Arun, geliştirdikleri yüzeyden fazlasıyla umutlu ve bir süre daha çalışmalarını sürdürüp bu akıllı yüzeyi ucuz bir duvar kağıdı haline getirmek istiyor. Arun, RFocus'un dünya genelindeki herkese ulaşmasını istediklerini vurguluyor.

MIT kapsamında çalışmalarını sürdüren bilim insanlarının son çalışmasının internet erişimi için fazlasıyla önemli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü internet kullanımı her geçen gün biraz daha yaygınlaşıyor ve tüketiciler, mümkün olan en yüksek kalitede internet erişimi sağlamak istiyorlar. RFocus, tüketicilerin bu isteğini kolaylıkla yerine getirecekmiş gibi görünüyor.