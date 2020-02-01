Araştırmacılar, 330 Milyon Yıllık Köpek Balığı Fosili Buldu

Araştırmacılar ABD'nin Kentucky eyaletindeki bir mağarada 330 milyon yıllık bir köpek balığı fosili buldular. İncelemelerin sürdüğü mağarada ayrıca daha birçok fosil olduğu da açıklandı. Bugüne kadarki fosil kayıtlarının çoğu Avrupa’da olduğu için çalışmalar Kuzey Amerika’da neler olduğuna dair birçok soruya yanıt verebilir.

Kentucky eyaletindeki Mamut Mağarası Ulusal Parkı okyanustan çok uzakta yer alsa da yeni keşfedilen fosiller bölgenin bir zamanlar köpek balıklarıyla dolu olduğunu gösteriyor. Araştırmacı John-Paul Hodnett, CNN'e verdiği demeçte bilim insanlarının mağarada 15 ile 20 farklı köpek balığı türünün kalıntılarını tespit ettiğini açıkladı.

Aktarılan bilgilere göre köpek balıkları, yaklaşık 330 milyon yıl önce Kuzey Amerika'nın çoğunun okyanuslar tarafından kaplandığı jeolojik zaman diliminde yaşıyordu. Köpek balıkları öldüklerinde kalıntılarıysa mağaranın içindeki tortularla kaplandı.

Bulunan fosil, köpek balığının kafa kısmına ait:

Paleontolog Vincent Santucci'nin açıklamalarına göre bilim insanları Rick Olson ve Rick Toomey, köpek balığı fosillerine rastladıklarında mağaranın uzak bir bölümünü haritalıyorlardı. Araştırmacılar, buldukları fosillerin fotoğraflarını, Paleozoik dönemde yaşamış köpek balıkları konusunda uzman olan Hodnett’e gönderdiler ve her şey böyle ortaya çıktı.

Hodnett, fotoğraflarda çok az köpek balığı dişi olduğunu ve kıkırdağın köpek balığı iskeleti olabileceğini düşündüğünü söyledi ancak bu oldukça nadir görülen bir şey çünkü kıkırdak, kemikten daha yumuşak yapıda olduğu için sıklıkla korunamayarak ortadan kayboluyor.

Araştırmacı, yaptığı mağara ziyaretinde beklemediği bir şeyle karşılaşarak gördüğü fosilin aslında bir iskelet değil, sadece çok büyük bir kafanın parçaları olduğunu anlayarak köpek balığının çenesinin kafatasına yapışacak kısmını ve çenesi olacak son kısmını görebildiğini söyledi. Hodnett, dişleri incelendikten sonra fosilin Saivodus Striatus adı verilen ve yaklaşık 4 ile 6 metre uzunluğunda olan büyük beyaz bir köpek balığı türü olduğunu belirleyebildi.

Köpek balığının ne kadarının kayaya gömülü olduğu bilinmiyor:

Tüm detayları öğrenmenin çok zor bir süreç gerektirdiğini aktaran bilim insanı, “Mağaralar çok özel ortamlar, bu yüzden büyük kaya parçalarını çıkarmak ve bunu yaparken çevreye zarar vermek istediğimiz bir şey değil" dedi.

Mağarada 15 ile 20 farklı türden yaklaşık 150 köpek balığının fosili olduğu tahmin ediyor. Araştırmacılar, konuyla ilgili ön bulgularını Omurgalı Paleontoloji Derneği toplantısında sunmayı planlıyor.