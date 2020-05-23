İnternetin en çok tıklanan sitelerinden bir tanesi olan Wikipedia, “zararlı davranışlar” adını verdiği davranışlara savaş açtı. Siteyi yürüten organ olan Wikimedia, yeni davranış kuralları getiriyor.

Gönüllüler tarafından yazılan ve güncellenen, internetin özgür ansiklopedisi olarak geçen Wikipedia’yı yöneten organizasyon olan Wikimedia Foundation, bu senenin sonuna kadar sonuçlandırılacak olan yeni önlemleri oyladı.

Özellikle kadınlar ve LBGT topluluğu üyelerinden oluşan birçok kişi, diğer editörlerden gelen tacizlerden ve rahatsızlıklardan şikâyetçi olduklarını dile getirdi. Wikimedia yönetim kurulu nezaketin en önemli değerleri olduğunu dile getirirken Wikimedia Foundation CEO’su Katherine Maher, “Herkesin memnun olduğu, katkılarının ve bakış açılarının önemli olduğu güvenli, kapsayışı bir kültür oluşturmak için beraber çalışmak zorundayız. Hedefimiz, dünyanın tüm bilgileri ve bu, yolculuğumuz için oldukça önemli bir adım” dedi.

Yeni Wikipedia kuralları neler olacak?

Bir gönüllünün koşulları çiğnemesi durumunda kuruluş, üyeyi engelleyebilecek ya da erişimini sınırlandırabilecek. Ayrıca bu kurallar konulmadan önce gerçekleşen taciz olayları için geriye dönük bir izleme süreci oluşturulacak. Bilgiye erişim konusunda internetin en çok tıklanan kaynaklarından bir tanesi Wikipedia’da uzun süredir cinsiyet eşitsizliği ve taciz konusunda şikâyetler bulunuyordu

Washington Üniversitesi tarafından Wikipedia editörlerinde cinsiyet ayrımı konusunda gerçekleştirilen araştırmada, birçok kadın ve LGBT editörün güvenlikleri konusunda endişeli oldukları ortaya konulmuştu. Hatta New York Times’ta 2019’da yayınlanan bir makalede, trans bir editörün ölüm tehditleri aldığı ifade edilmişti.

Wikipedia, Facebook ya da Twitter gibi resmi bir sosyal medya platformu olmasa da editörleri birbirleriyle iletişime geçebiliyorlar. Ayrıca editörler, yazılan bir sayfanın içeriğini daha sonrasında değiştirebiliyorlar. İşte taciz ve rahatsızlık verme de bu noktada ortaya çıkıyor. Bir gönüllü, bu sayfa eklendikten hemen sonra içerikte değişiklikler yapabiliyor veya sayfayı silebiliyor. Bu da ilk editörün, yaptığı içeriği yeniden yazması anlamına geliyor.

Yeni davranış kurallarının gelişimi ise iki aşamadan oluşacak. İlk olarak diğer Wikimedia projelerinde de uygulanmak üzere yeni kurallar ayarlanacak. Kurul tarafından 30 Ağustos tarihine kadar onaylanacak. Kurulun planına göre ikinci aşamada, kurallar çiğnendiğinde yaptırımın ana hatları belli olacak ve yıl sonuna kadar uygulamaya geçilecek.