Tüm Zamanların En Çok Okunan 35 Wikipedia Sayfası

Wikipedia Türkiye'de erişime kapalı durumdayken pek çok değişim geçirdi. Platforma milyonlarca yeni makale eklendi, insanların ulaşmak istedikleri bilgiler değişim gösterdi. Peki Wikipedia üzerinden en çok okunan makaleler hangileri? Sizin için farklı kategoriler altında Wikipedia'nın en çok ziyaret alan sayfalarını derledik.

Günümüzün en büyük bilgi kaynaklarından Wikipedia, yüksek kullanıcı sayısı sebebiyle belirli konularda popülerlik ölçeği olarak da kullanılabilecek bir boyutta. Nisan 2017 ve Ocak 2020 arasındaki süreçte Türkiye'de erişime kapalıyken, platform pek çok değişim geçirdi. Milyonlarca yeni makale eklenen platform, farklı kategorilerden bilgi ihtiyacını karşılamaya başladı.

Wikipedia tarafından sağlanan verileri temel alarak oluşturduğumuz bu liste 5 kategori altında en çok okunan 5'er makaleye yer verecek. Listede şaşırtıcı isimler de var, beklenmedik kavram ve konular da bulunuyor. Hazırsanız başlayalım.

Wikipedia'da en çok okunan oyuncular (Özet liste):

Dwayne Johnson

Johnny Depp

Leonardo DiCaprio

Angelina Jolie

Mila Kunis

Dwayne Johnson

Sayfa okunma sayısı: 81 milyon

Eski bir profesyonel WWE güreşçisi olan Dwayne Johnson, güreşçi kariyerini bir kenara bırakarak aktörlük mesleğine daha fazla ağırlık verdi. Rol aldığı filmler arasında en dikkat çeken yapımlar tabii ki Hızlı ve Öfkeli serisi. Dikkat çeken diğer yapımlar ise Jumanji, Journey ve G.I Joe: Retaliation.

Johnny Depp

Sayfa okunma sayısı: 74 milyon

Johnny Depp, aldığı roller arasındaki uçurum farklarla, şekilden şekile başarıyla girebilmesiyle ne kadar iyi bir aktör olduğu konusunu yoruma kapatıyor. Bugüne kadar rol aldığı filmler arasında çok fazla başarılı yapım var. Ancak Karayip Korsanları, Makas Eller, Sweeney Todd: Fleet Sokağının Şeytan Berberi ve Charlie’nin Çikolata Fabrikası gibi yapımlar en çok öne çıkanlar arasında.

Leonardo DiCaprio

Sayfa okunma sayısı: 71 milyon

Leonardo DiCaprio’nun yer aldığı filmler dünya çapında toplam 7,2 milyar dolar gelir elde etmiş durumda. Kendisi de 8 defa dünyanın en çok ödeme yapılan aktörü seçildi. Sadece bu veriler bile ne kadar başarılı bir aktör olduğunun kanıtı.

Aktörün en çok dikkat çeken filmleri arasında ise Titanic, Inception, The Departed ve The Wolf of Wall Street gibi yapımlar yer alıyor. Tabii ki çok sevilen filmleri bunlarla sınırlı değil. Ancak hepsini sayarak yazının amacından uzaklaşmak istemiyoruz. Bu yüzden devam edelim.

Angelina Jolie

Sayfa okunma sayısı: 70 milyon

Angelina Jolie adeta ödüllere doymayan bir aktris. Girl, Interrupted filmiyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü’nü kazanan aktris, 1998 yılında rol aldığı Gia filmiyle ise En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Altın Küre Ödülü’ne layık görülmüştü. Sevilen diğer yapımları arasında ise Malefiz, Bay ve Bayan Smith, Wanted ve Lara Croft: Tomb Raider bulunuyor.

Mila Kunis

Sayfa okunma sayısı: 68 milyon

Black Swan filmiyle birçok dalda ödüle aday gösterilen Mila Kunis, aynı zamanda 1999 yılından beri, Family Guy karakteri Meg Griffin’i seslendirmesiyle dikkat çekiyor. Sevilen oyun serisi olan Max Payne’in filminde Mona Sax’ı canlandıran Mila Kunis’in diğer dikkat çeken yapımları arasında Friends with Benefits, Muhteşem & Kudretli Oz ve Jüpiter Yükseliyor bulunuyor.

Wikipedia'da en çok okunan dizi sayfaları (Özet liste):

Game of Thrones

The Big Bang Theory

How I Met Your Mother

The Walking Dead

Breaking Bad

Game of Thrones:

Sayfa okunma sayısı: 107 milyon

Game of Thrones, 2019 yılında yaptığı finalle her ne kadar çoğu hayranını hayal kırıklığına uğratmış olsa da gelmiş geçmiş en başarılı diziler arasında yerini almış durumda. Hikayesinin büyük bir bölümü George R.R. Martin tarafından yazılan kitaplar üzerine kurulu olan yapım, Wikipedia’da sayfasına en çok bakılan televizyon dizisi konumunda.

The Big Bang Theory

Sayfa okunma sayısı: 91 milyon

2007 ve 2019 yılları arasında tamı tamına 12 sezon yayınlanmış The Big Bang Theory, komedi yapımları arasında kendisine özel bir yere sahip. Dizide bulunan her cins karakterin çok başarılı bir şekilde bir grup içerisinde anlatıldığı yapım, uzun süre hayranları tarafından özleneceğe benziyor.

How I Met Your Mother

Sayfa okunma sayısı: 79 milyon

How I Met Your Mother, haklı olarak kültleşmiş komedi yapımlarından bir tanesi. Yayınlandığı 9 sezon boyunca hayranları tarafından olumlu eleştiriler alan dizi, kendisinden senelerce önce yayınlanmış Friends dizisiyle taşıdığı benzerliklerle de dikkat çekiyor. Diziyi bu kadar başarılı yapan şeylerden biriyse Friends’e benzeyen tarafları olsa bile kendisine yepyeni bir yol çizmeyi başarması.

The Walking Dead

Sayfa okunma sayısı: 75 milyon

Özellikle filmlerde sıkça işlenen zombi temasını konu alan The Walking Dead, tüm diğer yapımlar arasından sıyrılarak kendisine has bir yapıya sahip olduğu için çok beğenilmişti. İzleyenler, zombiler tarafından istila edilmiş dünyayla tanıştırılırken tercih edilen hikâye anlatım şekli de çok dikkat çekmişti. Spoiler vermeyelim, eğer henüz izlemediyseniz en azından ilk bölümlerine bir şans verebilirsiniz.

Breaking Bad

Sayfa okunma sayısı: 70 milyon

Walter White ve Jesse Pinkman ikilisinin hikâyesini anlatan Breaking Bad, en iyi insanların bile karşı karşıya kaldığı zorluklar sonucunda neye evrilebileceğini çok başarılı şekilde işleyen bir yapım. Bu yüzden de Wikipedia üzerinde en çok okunan makalelerden birisi olmayı kesinlikle hak ediyor.

Wikipedia'da en okunan filmler ve film serileri (Özet liste):

Star Wars

The Avengers

Avatar

The Dark Knight Rises

Titanic

Star Wars (Yıldız Savaşları)

Sayfa okunma sayısı: 81 milyon

1977 ve 1983 yılları arasında çekilen ilk üçlemesiyle gönüllerde taht kuran Star Wars, sonradan iki farklı üçlemeyle daha karşımıza çıktı. Ancak ne ikinci ne de üçüncü üçleme, ilk üç film kadar beğenilmedi. Özellikle son üçlemesiyle yoğun eleştirilere maruz kalsa bile sevenlerinin kalbinde her zaman en iyi film serilerinden biri olmaya devam edecek.

The Avengers (Yenilmezler)

Sayfa okunma sayısı: 53 milyon

2008 yılında yayınlanan Iron Man filmiyle sinematik evrenine başlangıç yapan Marvel, zamanla genişlettiği sinematik evrenini 2012’de The Avengers filmiyle taçlandırmıştı. Thor, Iron Man, Captain America ve Hulk gibi çok sevilen karakterlere yer verildiği için oldukça zengin bir kadro karşımıza çıkmıştı. Daha sonra birçok devam filmi gelmesi de ilk Avengers filminin başarısını özetler nitelikte.

Avatar

Sayfa okunma sayısı: 51 milyon

2009 yılında çıkan Avatar filmi, 2019’da yayınlanan Avengers: Endgame devralana kadar gelmiş geçmiş en çok hasılat elde ettiren filmdi. Eleştirmenler tarafından verilen puanlara bakıldığı zaman, liderliği 10 yıl boyunca elinde tutması garip gelebilir. Ancak filmin asıl güçlü noktası, şimdilerde yaygınlaşmış olan 3D teknolojisinin ilk kez bu kadar büyük bütçeli bir filmde kullanılıyor olmasıydı.

The Dark Knight Rises (Kara Şövalye Yükseliyor)

Sayfa okunma sayısı: 44 milyon

Wikipedia üzerinde en çok okunan makaleler arasında bir Batman filminin de bulunması, çizgi roman dünyasının sinema evrenine ne kadar büyük etkide bulunduğunun bir kanıtı. Christopher Nolan’ın yönettiği Batman üçlemesi, eleştirmenler tarafından en iyi çizgi roman uyarlamaları arasında gösterilir. Üçlemenin son filmi olan The Dark Knight Rises’ın listede olması bu yüzden şaşırtıcı değil.

Titanic

Sayfa okunma sayısı: 43 milyon

Leonardo DiCaprio’nun aktörlüğünün en üst noktalarından birisi olan Titanic filmi, hem çok iyi bir film olduğu hem de gerçekte yaşanan bir felaketi anlattığı için çok ilgi gören bir yapım. Film, Titanik’te gerçekten bulunan insanların anlattığı hikâyelerle birleştiği için gemide yaşanan olayları olabildiğince gerçeğe yakın şekilde aktarıyor.

Wikipedia'da en çok okunan romanlar ve roman serileri (Özet liste):

Harry Potter

Fifty Shades of Grey

A Song of Ice and Fire

The Hunger Games

The Great Gatsby

Harry Potter

Sayfa okunma sayısı: 77 milyon

Harry Potter serisi, hem kitaplarıyla hem de filmleriyle oldukça büyük bir hayran kitlesine kavuştu. J.K. Rowling tarafından kaleme alınan seri, Wikipedia üzerinde de haklı bir üne sahip. Özellikle ikinci sıradaki Grinin Elli Tonu ile arasındaki okunma farkı devasa.

Fifty Shades of Grey (Grinin Elli Tonu)

Sayfa okunma sayısı: 49 milyon

İngiliz yazar E.L. James tarafından kaleme alınan Grinin Elli Tonu, ilk olarak bir e-kitap olarak yayımlanmıştı. Haziran 2011’de ise basılı kitap olarak piyasaya çıktı. Çıkışının ardından dünya çapında çok satanlar listelerine giriş yaptı. 52 dile çevrilen yapım, İngiltere’de en hızlı satan kitap oldu.

A Song of Ice and Fire (Buz ve Ateşin Şarkısı)

Sayfa okunma sayısı: 48 milyon

A Song of Ice and Fire, Game of Thrones dizisinin esinlendiği bir kitap serisi. George R.R. Martin, ilk kitabı 1991 yılında yazmaya başladı. Bu kitap 1996 yılında piyasaya sürülebildi. Serinin en dikkat çeken noktalarından birisi, çoğu başarılı fantezi yapımının aksine, kendince gerçekçi bir dünyaya sahip olması.

The Hunger Games (Açlık Oyunları)

Sayfa okunma sayısı: 46 milyon

The Hunger Games, üç kitaptan oluşan bir seri. Suzanne Collins tarafından yazılan kitaplar, Katniss Everdeen isimli karakterin maceralarını konu alıyor. 2008 ve 2010 yılları arasında yayımlanan seri, sonradan filmleştirilerek iyice popülerlik kazandı. Satışlar tarafında da oldukça başarılı olan kitaplar, en çok satan gençlik romanları sıralamasında Harry Potter’ın ardından ikinci oldu.

The Great Gatsby (Muhteşem Gatsby)

Sayfa okunma sayısı: 32 milyon

The Great Gatsby, sayfası en çok okunan kitaplar sıralamasında bulunan en eski kitap olmasıyla dikkat çekiyor. 1925 yılında yayımlanan kitap, sonradan başrolünde Leonardo DiCaprio’nun yer aldığı aynı isimli filme de ilham kaynağı oldu. Romanın yazıldığı zaman gereği çöküş, toplumsal krizler ve idealizm gibi kavramları ele alması onu farklı bir yere koyuyor.

Wikipedia'da en çok okunan müzisyenler (Özet liste):

Michael Jackson

Lady Gaga

Eminem

Justin Bieber

Freddie Mercury

Michael Jackson

Sayfa okunma sayısı: 117 milyon

20. yüzyılın en önemli figürlerinden birisi olan Michael Jackson, aynı zamanda “Pop’un Kralı” olarak da adlandırılır. Bu ünvanı da sonuna kadar hak eden işlere imza atmıştır. Michael Jackson yaptığı şarkılarla, ürettiği dans figürleriyle her zaman adından başarıyla söz ettirmiştir.

Lady Gaga

Sayfa okunma sayısı: 112 milyon

Gerçek ismi Stefani Joanne Angelina Germanotta olan Lady Gaga, kariyeri boyunca yaptığı ciddi imaj değişiklikleriyle dikkat çekti. Yaptığı tüm imaj değişiklikleriyle sıra dışı kalmayı başaran şarkıcı, eserlerinde de tür değişikliğine gitmeyi seven bir yapıya sahip. Ancak en çok Pop türünde şarkılar çıkardı.

Eminem

Sayfa okunma sayısı: 108 milyon

Rap camiasının en saygıdeğer isimlerinden olan Eminem, 21. yüzyılın en başarılı müzisyenlerinden de birisi. Başarısı, kendisinin başrol oyuncusu olduğu ve onun hayatını anlatan 8 Mile filminin çekilmesinde büyük bir rol oynadı. Lose Yourself, Not Afraid, Stan ve Rap God gibi eserler en çok sevilen şarkıları arasında gösterilir.

Justin Bieber

Sayfa okunma sayısı: 97 milyon

Çok genç yaşta yakaladığı ünle adından sıkça söz ettiren Justin Bieber, bir müzik şirketiyle ilk anlaşmasını yaptığında henüz 14 yaşındaydı. 2010 yılında piyasaya sürülen ilk albümü My World 2.0, birçok ülkede en çok satanlar listesine doğrudan giriş yaptı. Satışlardaki başarısını devam ettiren Bieber, gelmiş geçmiş en çok satan müzik sanatçıları listesine girdi.

Freddie Mercury

Sayfa okunma sayısı: 89 milyon

Queen grubunun eski solisti olan Freddie Mercury, Rock müziğin efsanelerinden biri olarak anılır. Queen’in en çok sevilen şarkıları arasında bulunan Bohemian Rhapsody, We Are the Champions ve Killer Queen, Freddie Mercury tarafından kaleme alınmıştır. Efsane şarkıcı, 2018 yılında Rami Malek’in başrolü üstlendiği Bohemian Rhapsody filmiyle yeniden canlandırıldı.

Wikipedia'da en çok okunan sporcular (Özet liste):

Cristiano Ronaldo

Lionel Messi

Michael Jordan

LeBron James

Muhammed Ali

Cristiano Ronaldo

Sayfa okunma sayısı: 101 milyon

Dünyanın en iyi futbolcusu ünvanı için Lionel Messi ile çetin bir rekabet içerisinde bulunan Cristiano Ronaldo, 5 kez Avrupa’da Yılın Oyuncusu, 4 kez de Avrupa Altın Ayakkabı ödülüne layık görülmüştür. Kariyeri boyunca 25’ten fazla kupa kaldırma başarısını gösteren Ronaldo, Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde en çok gol atan futbolcu olma ünvanını elde etmiştir.

Lionel Messi

Sayfa okunma sayısı: 84 milyon

Lionel Messi, 6 kere Avrupa’da Yılın Oyuncusu, 6 kere de Avrupa Altın Ayakkabı ödülü kazanarak rakibi Cristiano Ronaldo’nun önündedir. Uzun yıllar giydiği Barcelona formasıyla 30’dan fazla kupa kaldırma başarısını elde etmiştir. Elinde tuttuğu ünvanlar arasında La Liga’da en çok gol atan oyuncu, La Liga’da ve Şampiyonlar Ligi’nde en çok hat-trick yapan oyuncu bulunur.

Michael Jordan

Sayfa okunma sayısı: 72 milyon

Chicago Bulls ile geçirdiği 15 sezonda 6 kere şampiyonluk yaşayarak hem kulübün hem de NBA tarihinin en unutulmaz basketbolcusu olmayı başaran Michael Jordan’ın, NBA’in dünya çapında ün kazanmasında önemli bir rol oynadığı söylenir. Aynı zamanda basketbol tarihinin en unutulmaz smaçlarından birisine imza atmıştır.

LeBron James

Sayfa okunma sayısı: 69 milyon

Basketbol oynarken yarattığı mucizelerle “Yok artık LeBron James” kalıbının oluşmasında rol oynayan LeBron James, çoğu zaman Michael Jordan ile karşılaştırılır. Ancak kazandığı NBA şampiyonluğu tarafında Jordan’ı yakalayamayan LeBron, 3 tane şampiyonluk yaşamıştır. Kariyerinin uzun bir kısmını Cleveland Cavaliers ile geçirmiş olsa da, şampiyonluklarının çoğunu Miami Heat ile kazanmıştır.

Muhammed Ali

Sayfa okunma sayısı: 63 milyon

Muhammed Ali yalnızca boks kariyeriyle değil, kişiliğiyle de efsaneleşmiş bir sporcudur. 20. yüzyıla damgasını vuran figürler arasında gösterilir. Aktivist ve yardımsever kişiliği, Muhammed Ali’nin saygı duyulan bir insan olmasında önemli bir rol oynamıştır. Boks kariyerini özetleyen cümleyi ise kendisi dillendirmiştir: “Kelebek gibi uçar, arı gibi sokarım!” Ringdeki performansları da bu cümleyi sonuna kadar yaşatmıştır.

Wikipedia'da en çok okunan spor klüpleri (Özet liste):

Manchester United F.C.

FC Barcelona

Chelsea F.C.

Arsenal F.C.

Liverpool F.C.

Manchester United F.C.

Sayfa okunma sayısı: 56 milyon

İlk ismi Newton Heath olan Manchester United, Old Trafford merkezli bir İngiliz kulübüdür. İngiltere Premier Lig’inin kupa anlamında en başarılı takımıdır. Elde ettiği başarıların bir çoğunu Sir Alex Ferguson teknik direktörlüğünde kazanmıştır. Üç adet Şampiyonlar Ligi kupası bulunan kulüp, birer tane Avrupa Ligi ve Süper Kupa sahibidir.

Manchester United geçmişinde, dünya futbolunu derinden etkileyen bir felaket yaşanmıştır. Bir deplasman maçına giderken yaşanılan bir uçak kazası sonucu, kadronun çoğu hayatını kaybetmiştir. Bu acı olayı konu alan United filminin sporseverler tarafından kesinlikle izlenmesini öneriyoruz.

FC Barcelona

Sayfa okunma sayısı: 46 milyon

Dünyanın en büyük kulüpleri arasında gösterilen FC Barcelona, İspanyol futbolunun lokomotiflerindendir. Real Madrid ile içinde bulunduğu rekabet, ‘El Clasico’ ismi verilen efsane maçlara sahne olur. Bu maçlar dünya çapında bir izleyici kitlesine sahiptir. Kulübün başarısı 5 Şampiyonlar Ligi, 4 UEFA Kupası ve 5 Süper Kupa ile tartışılmazdır.

Chelsea F.C.

Sayfa okunma sayısı: 43 milyon

İngiltere’nin köklü kulüplerinden biri olan Chelsea, asıl ününe Rus iş adamı Roman Abramovich’in kulübü satın almasından sonra kavuşmuştur. Başarılı teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Premier Lig’de bir dönem fırtına estiren kulüp, 6 Premier Lig şampiyonluğu, 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 1 Avrupa Ligi şampiyonluğu ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştır.

Arsenal F.C.

Sayfa okunma sayısı: 42 milyon

2000’lerde kendi görüntüsünden uzak kalan Arsenal, en çok Premier Lig şampiyonluğu yaşayan kulüplerden biridir. 13 şampiyonluk yaşayan kulüp, kadrosunda Thierry Henry ve Dennis Bergkamp gibi dünya futbolunu derinden etkilemiş futbolcuları barındırmıştır. Avrupa’daki başarıları ise artık yapılmayan UEFA Kupa Galipleri Kupası ve Fuar Şehirleri Kupası’nı birer kere kaldırmakla sınırlıdır.

Liverpool F.C.

Sayfa okunma sayısı: 41 milyon

2019 yılında en çok gelir elde eden 7. takım olan Liverpool da Arsenal gibi 2000’li yıllarda varlığını pek gösterememiştir. Ancak 2015 yılında teknik direktörlüğe Jürgen Klopp isminin getirilmesiyle birlikte adından söz ettirmeye yeniden başlamıştır. Ayrıca Premier Lig tarihinin de en başarılı takımlarından biridir.

18 Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Liverpool, 6 adet Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla bu ünvanı en çok kazanan İngiliz takımıdır. Aynı şekilde UEFA ve Avrupa Ligleri’ni 3 kez, Süper Kupa’yı ise 4 kez kaldıran kulüp, bu alanlarda da İngiltere rekorunu elinde tutar.

Wikipedia üzerinde en çok okunan makaleleri verdiğimiz yazıda bizden bu kadar. Sizin de düşüncelerinizi merak ediyoruz. Verdiğimiz kategorilerde ilk 5’e girmeyi hak eden başka isimler var mı? Fikirlerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.