Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun dünkü toplantısı, Wikipedia'nın lehine sonuçlandı. Genel Kurul, Wikipedia'nın kapatılmasını hak ihlali olarak yorumladı. Bu karar, Wikipedia'nın yeniden açılacağı anlamına geliyordu ancak şu an için, Wikipedia hala kapalı. Peki BTK, Wikipedia'nın erişim engelini neden kaldırmadı?

Dünyanın en büyük çevrimiçi ansiklopedisi olan Wikipedia, 2017 yılından beri Türkiye'de kullanılamıyor. O dönemlerde, Wikipedia'da yer alan bazı bilgiler, yetkililer tarafından hoş karşılanmamış ve Wikipedia'nın kapatılması kararı verilmişti. Wikipedia'nın kurucusu olan Wikimedia Vakfı ise bu sorunun üstesinden gelebilmek için pek çok girişimde bulunmuştu.

Wikimedia Vakfı'nın, Wikipedia'nın Türkiye'de yeniden açılabilmesi için uygulamaya koyduğu yeni girişim ise Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı bireysel başvuruydu. Yetkililer, bir süre önce bu başvuruyu incelediler ve konunun Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nda görüşülmesine karar verdiler. Dün itibarıyla da Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Wikipedia ile ilgili nihai kararını verdi.

Anayasa Mahkemesi, Wikipedia'nın erişim engeli ile ilgili olarak "ifade özgürlüğünün engellendiği" sonucuna vardı. Bu karar, Wikipedia'nın Türkiye'de yeniden erişime açılabileceği anlamına geliyordu.

Ancak şu an itibarıyla Wikipedia, erişime açılmış durumda değil. Peki Wikipedia, Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen neden hala açılmadı? Dilerseniz gelin şimdi, Wikipedia'nın neden hala açılmadığı konusuna yakından bakalım.

Wikipedia, AYM'nin gerekçeli kararından sonra açılacak

Anayasa Mahkemesi, Wikipedia'nın engellenmesini hak ihlali olarak yorumladı. Bu karar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) Wikipedia engelini kaldıracağı anlamına geliyor. Ancak BTK'nın böyle bir işlemi gerçekleştirebilmesi için, Anayasa Mahkemesi'nden gerekçeli kararın çıkması gerekiyor. Yani AYM'nin Wikipedia'nın açılması yönünde aldığı karar, tek başına bir işe yaramıyor.

Yaşanan bu durum, olağan bir süreç. Çünkü Anayasa Mahkemesi, bu tarz kararları verdikten sonra yazılı bir gerekçeli karar çıkarıyor. Bu kararın çıkmasıyla birlikte de nihai sonuca ulaşılmış oluyor. Yani Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararının çıkmasıyla birlikte BTK, harekete geçecek ve Wikipedia'ya uyguladığı erişim yasağını kaldıracak.