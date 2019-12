Yerli Otomobil Tanıtıldı: İşte İlk Görüntüler

Yerli otomobil nihayet tanıtıldı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobili bir SUV bir de sedan modeli olmak üzere iki versiyonuyla sahneye çıkardı. Tanıtım etkiliğinde yerli otomobile dair açıklanan tüm detaylara yakından bakıyoruz.

Yerli otomobil için uzun süredir devam edilen çalışmalarda dönüm noktasına ulaşıldı. Toplamda 2 model olarak karşımıza çıkan yerli otomobilin tanıtımı Gebze'deki Bişilim Vadisi'nde gerçekleşti.

TRT'nin canlı olarak aktardoğı etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ve 3000'i aşkın davetli katıldı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, iki modeli de aynı anda sahnedeki yerini aldı. Yerli otomobilin fotoğrafları, tanıtım videoları ve tüm teknolojik özellikleri şimdi haberimizde.

İşte yerli otomobil: SUV ve sedan olarak 2 modeli de aynı anda sahnede

Yerli otomobil tasarım açısından günümüz standartlarına oldukça uygun çizgilere sahip. Her iki model de C segmentinde olup, birisi SUV diğeri de sedan kasa olarak karşımıza çıktı. Her iki otomobil de benzer motor ile gelecek. Motorların teknik özelliklerine dair ilk detaylar ise haberin devamında değiniyoruz.

TOGG, yerli otomobilin ilk tanıtım videosunu da paylaştı:

TOGG, resmi Twitter hesabından yerli otomobile ait ilk tanıtım videosunu da paylaştı. Videoda her iki modele dair tüm görsel detaylar mevcut. Her iki aracında pazarda rekabet edebilecek şekilde dizayn edildiğini tekrar hatırlatalım.

Yerli otomobilin iç mekan tasarımları (sola kaydırabilirisiniz):

Yerli otomobil nerede üretilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında yerli otomobilin üretim yerini Bursa, Gemlik olarak açıkladı. Gemlik'te bulunan ve TSK'ya ait olan 4 milyon metrekarelik alanın 1 milyon metrekaresi, yerli otomobilin üretim tesisi için kullanılacak. Türkiye'deki şar ağı 2022'de hazır olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şarj ağının 2022 yılında hazır olacağını söyledi.

2030 yılına kadar 5 farklı model üretilecek:

Yerli otomobilin 5 farklı modeli bulunacak bugün tanıtlan ilk model, yani C-SUV ve C-SEDAN dışında 2030'a kadar yine tamamen elektrikli C-HATCHBACK, B-SUV ve C-MPV modellerini göreceğiz. Tüm modeller, yurt dışı pazarlarını hedefleyecek. TOGG CEO'su Karakaş, üretimin SUV tipine odaklandığı ve bu türün bütün dünyada gelişmeye müsait olduğunu söyledi.

Marka lansmanı 2020, Fabrika açılışı 2021, trafiğe çıkış 2022:

Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil markasının 2020'de açıklanacağını duyurdu. Üretim tesisi ise 2021'de Bursa'da açılacak. İlk yerli otomobil 2022'de trafiğe çıkacak.

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre yerli otomobil, Bursa'da kurulacak fabrikada üretilecek. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A. Ş. tarafından sıfırdan inşa edilecek tesis için 22 milyar dolar öngörülen yatırım tutarı bulunuyor.

Yerli otomobilin fikri sınai mülki hakları tamamen Türkiye'ye ait:

CEO Gürcan Karakaş ve Rifat Hisarcıklıoğlu, konuşmaları sırasında yerli otomobilin fikri mülki sınai haklarının tamamen Türkiye'ye ait olacağının altını çizdi. Yani yerli otomobile ait tüm teknolojilerin patentleri TOGG'a ait olacak. Bu patentleri başka şirketler kullanamayacak.

Yerli otomobilde bulunan teknolojiler:

Tamamen elektrikli olacak iki model de motor gücü 150 kW olacak. İki çeker varyantın beygir gücü 200 beygir, dört çeker varyantı ise 400 beygir gücünde olacak. Bu motorlara güç verecek olan bataryalar ise 30 dakikada yüzde 80 şarj olacak. Gidilebilecek maksimum menzil ise sürüş özelliklerine bağlı olarak 300 km ila 500 km olacak.

Yerli otomobildeki iç tasarım da teknolojik açısından büyük önem taşıyor. Aracın sürücü paneli ve ön tarafındaki bütün göstergeler, tamamen dokunmatik ekranlardan oluşuyor. Bu ekranlar üzerinden aracın tüm elektronik sistemleri, motorları, sürüş özellikler yönetilebiliyor.

Tamamen elektrikli olmasının dışında 4G ve 5G gibi kablosuz ağ teknolojilerine sahip olacak yerli otomobil, sürekli internete bağlı kalacak. Sektördeki diğer benzer sınıfa ait tüm araçlar da artık bu şekilde internete bağlı. Yerli otomobil, Nesnelerin İnterneti iletişim ağının bir parçası olacak. TOGG, bu bağlamda yerli otomobil için Mobilite Ekosistemi vurgusunu da yaptı.

Yerli otomobilin lastikleri Bridgestone (şimdilik):

Habertürk'ün aktardığı detaylara göre yerli otomobilin lastikleri Bridgestone. Elbette bu araç bir prototip olduğu içi lastikler konusunda henüz bir kesinlik yok. Bildiğiniz üzere Bridgestone ve Lassa lastik markalarının bağlı olduğu Brisa'nın Bursa'da bulunan büyük bir fabrikası var.

Yerli otomobil nerede üretilecek?

Yerli otomobil 2021'de Bursa'da açılacak tesislerde üretilecek. Yerli otomobil için yatırımın süresi ise başlangıç tarihi 30 Ekim 2019'dan itibaren 13 yıl olacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ise bu süre yatırım olmazsa ek süre isteyebilecek.