Bu gece 94.'sü düzenlenen Oscar Ödülleri, tarihe geçecek bir ana tanıklık etti. Oyuncu Will Smith, Oscar Ödülleri'nin sunucularından Chris Rock'a eşi hakkında yaptığı bir esprinin ardından tam anlamıyla okkalı bir tokat attı. Olay, tüm dünyada gündeme düştü.

Bu yıl 94.’sü gerçekleştirilen Oscar Ödülleri töreni, 2021 yılının en iyi yapımlarını resmen belirlerken bambaşka bir olayın da yaşandığı yer oldu. Dune: Çöl Gezegeni’nin 6 dalda Oscar topladığı törende En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ının da kazananı olan Will Smith, ödül töreninin sunucularından Chris Rock’a sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu.

Son yıllarda reyting kaybıyla yanıp tutuşan, 2020’de Golden Globes törenindeki herkesi suskuna çeviren konuşmasıyla Ricky Gervais’in bile sunucu olarak çıkarılması konuşulan Oscar Ödülleri, senaryo olup olmadığı anlaşılmayan bir olayla tüm dünyada gündeme oturdu. Sunucu Chris Rock, Will Smith’in eşi Jada Pinkett Smith’in saçıyla ilgili bir espri yaptı ve Will Smith’ten beklenmedik bir tepki aldı.

Will Smith, sunucu Chris Rock’ı tokatladı:

50 yaşındaki oyuncu Jada Pinkett Smith saç kaybından muzdaripken Chris Rock, ödül töreninde Pinkett’in saçsız haliyle dalga geçerek bir sonraki “G.I. Jane”i sabırsızlıkla beklediğini söyledi. 1997 yapımı orijinal G.I. Jane’de filmin yıldızı Demi Moore, saçları 3 numara olan özel eğitimli bir askeri canlandırıyordu. Bu esprinin ardından Will Smith sahneye çıktı ve Chris Rock’a tokat attı.

Will Smith’in tokatının ardından Chris Rock, sunumuna devam etti ve “Vay be.. Will Smith beni fena tokatladı.” ifadelerini kullandı. Bu sırada koltuğuna dönen Will Smith ise Rock’a dönerek “Eşimin adını o s... ağzına alma” diye bağırdı. Rock, “Sadece G.I. Jane şakası yaptım.” derken Will Smith tekrar sesini yükselterek sözlerini tekrarladı. Rock, tartışmanın ardından sahnede “Bu, televizyon tarihinin en büyük gecesiydi.” ifadelerini kullandı.

Sahneye çıkınca özür diledi

Dakikalar sonra Oscar Ödülü’nü teslim almak üzere sahneye çıkan Will Smith, davranışı nedeniyle özür diledi. Olayın gerçekliğiyse töreni izleyen tüm izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Olay tartışılmaya devam ederken, New York Post’un haberine göre Akademi, Will Smith’e verilen Oscar ödülünü davranışı nedeniyle geri alma kararı alabilir.