Bu yılki Oscar Ödül Töreni’nin sunuculu olacağı açıklansa da, o sunucu ya da sunucular halen belli değil. Bugünse tartışmaları alevlendirecek, tüm izleyicileri Oscar’a çekecek bomba bir iddia ortaya atıldı.

2022 Oscar Ödülleri, üç yıl aranın ardından yeniden canlı bir şekilde sunucuyla gerçekleştirilecek. Bu duyuru, haliyle Oscar’da kimin sunucu olabileceği tartışmalarını fitilledi. Pek çok kişi bu yılki Oscar’larda sunumu Tom Holland’ın yapacağını düşünüyor olsa da ortada haklı olarak çıkarcı bir nedenden dolayı bir isim daha bulunuyor: Ricky Gervais.

İngiliz komedyen, daha önce beş kez sunduğu Altın Küre Ödülleri’nin her birinde sivri diliyle kendisini göstermişti. Her şeye ve herkese neredeyse ağzına geldiğini canlı olarak söyleyen Gervais, haliyle ödül töreninin de reytinglerini artırıyordu. İşte tam da bu nedenle Oscar organizatörleri, Gervais’i bir sunucu olarak düşünmeye başladı.

Gervais, Oscar sunumunda tereddütlü

Daily Mail tarafından organizasyonla ilgili konuşan bir kaynağa dayandırılarak ortaya atılan iddiaya göre Akademi, “televizyondaki en sıkıcı gösteriyi kurtaracak tek kişi” olarak görülüyor. Bu nedenle de Oscar organizatörleri, uzun ve izleyicilerin yıldızların konuşmalarından sonra sıkılıp kapattığı ödül töreninde Ricky’nin taze bir nefes olacağını düşünüyor.

Geçtiğimiz günlerde de Ricky, bu konuda bir açıklama yapmıştı. Ricky, Oscar Töreni’ni sunmakla ilgili fikri sorulduğunda “yapmama asla izin vermezler. Altın Küre'yi bu yüzden kabul etmiştim. Kendi şakalarımı yazmama ve provasız sunmama izin vermişlerdi. Oscar'da bu özgürlüğüm olacağını düşünmüyorum.” yanıtını vermişti. Ardından da kendisine böyle bir şans verilirse de yine “filtresiz bir şekilde Oscar’a damgasını vuracağını” belirtmişti.

Gervais, son olarak 2020 yılında Altın Küre Ödülleri’nde boy göstermiş, oyunculara ödül alırken politik mesaj vermemeleri, çünkü gerçek dünya hakkında bir şey bilmediklerini söylemişti. Sonrasında da “Eğer kazanırsanız, gelin, küçük ödülünüzü kabul edin, menajerinize ve tanrınıza teşekkür edin ve defolup gidin.” ifadelerini kullanmıştı.

Ricky Gervais’in daha önce Altın Küre Ödülleri’nde yaptığı konuşmaları ve ne kadar sivri dilli olduğunu, aşağıdaki videolardan anlayabilirsiniz: