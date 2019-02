Will Smith, Matrix'teki Neo Rolünü Neden Kabul Etmedi?

Dünya tarihinin belki de en etkileyici film serilerinden biri olan Matrix'te Neo rolünü Will Smith oynayacaktı. Peki, Smith bu rolü neden reddetti?

Matrix filmi Watchowski kardeşlerin kafasında oturmaya başladığında, yönetmen kardeşlerin akıllarında birçok aktör vardı. Di Caprio, Keanu Reeves ve Johnny Depp de dahil olmak üzere 4 aktörlük bir liste hazırlanmıştı. Enteresandır ki bu listenin son sırasında olan Keanu Reeves rolü kaptı.

Gelelim listenin ilk sırasına ve bu yazımızın da konusu olan Will Smith'e... Watchowski kardeşlerin kafasındaki Neo rolü direkt olarak Will Smith'i gösteriyordu. Senaryo oturduktan sonra Watchowski biraderler, Will Smith ile bir görüşme ayarladı ve kafalarındaki her şeyi aktöre anlattılar. Ancak Will Smith, nasıl becerdi bilinmez filmi çok saçma ve tutmayacak bir proje olarak görerek reddetti.

Birazdan videosunu da izleyeceksiniz ama Smith'in haklı olduğu bir taraf var: Görüşmede kendisine senaryonun yeteri kadar anlatılmadığını ve görsel efektler üzerinde gereksiz derecede çok durduklarını belirtiyor. Bu gerekçeyle rolü reddettiğini ve Vahşi Vahşi Batı filminde oynadığını belirtiyor.

İlginç bir nokta daha var: Smith, rolü kabul etmiş olsaydı Morpheus'u beyaz tenli bir aktör canlandıracaktı ve bu isim de Val Kilmer olacaktı. Ancak kader iyi ki ağlarını ördü ve Laurance Fishborn ve Keanu Reeves gibi iki efsane ile Matrix gibi bir mükemmeliyete tanıklık ettik.