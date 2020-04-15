Microsoft, 'hızlı kademe' üyesi kullanıcıları için Windows 10’un 19068 derleme numaralı Insider önizlemesini duyurdu. Yeni kurulumda arayüzün daha iyi olduğu belirtiliyor.

Dünyanın en popüler işletim sistemi olan Windows 10 sık sık güncelleniyor. Yayınlanan yazılımlar öncelikle test ediliyor. En son duyurulan sürüm, 19068 derleme numaralı Insider önizlemesi oldu.

Bu versiyon şu anda sadece 'hızlı kademe' üyelerine açık. Firmadan yapılan açıklamada yalnızca bu kullanıcıların güncellemeyi aldığı belirtiliyor. Bunun sebebiyse firmanın süreç ilerledikçe durumu değerlendirmek istemesi olarak gösteriliyor.

19068 derleme numaralı önizlemedeki yenilikler:

Yıllar boyunca ayarlar bölümünde geliştirmeler yaptıklarını belirten Microsoft, artık varsayılan ayarı yaparken dosya türleri, protokoller ve uygulamalar için arama yapabilme özelliğini ekledi. Bu da ayar yapma işlemini çok daha hızlı ve zahmetsiz hâle getiriyor. Bu özellik kullanıcıların yalnızca yarısına açık.

Yeni versiyonla birlikte Telefonunuz özelliği de yenilendi. Bu özellik sayesinde telefon ekranını destekleyen Samsung cihazla bilgisayar arasında çok daha akıcı şekilde dosya aktarımı sağlanıyor. Bu özellik de yavaş yavaş kullanıcılara açılıyor.

Ayrıca mesaj modülüyle kullanıcılar yeni bir mesaj arayüzüne kavuşuyor. Yeni versiyonda telefon arka planı mesaj uygulamasında da kullanılabiliyor. Karanlık modda arka plan daha açık gri renge boyanırken yazı stillerinde de değişiklikler yapılıyor. Uygulamada daha iyi tepki almayı sağlayan güncellemeler yapıldığı da belirtiliyor.

Düzeltilen sorunlar:

Yeni versiyonla birlikte bazı bilinen sorunlar da çözülmüş gibi görünüyor. Microsoft’tan gelen açıklamaya göre bu düzeltmeler şu şekilde:

Yapışkan Notlar’ın hareket ettirilememesi sorunu düzeltildi.

Dil paketlerinin çökmesine neden olan sorun giderildi.

Microsoft Edge Canary’nin Görev Yöneticisi’nde yanlış ikonla gösterilmesi sorunu düzeltildi.

Snip & Sketch uygulamasının ön plan yerine arka planda açılmasına neden olan hata giderildi.

Görev çubuğundaki okların Arapça versiyonda ters yönde çalışması sorunu giderildi.

Windows Update geçmişi sayfasının yüklenmesinde performansı artıran bazı düzenlemeler yapıldı.

Microsoft ayrıca Bing için de yeni bir özellik geliştirdi. Bu özellik sayesinde Bing içerisinde yer alan galeriden sanal bahçe turları gerçekleştirmek mümkün olacak. Dünyanın dört bir yanından seçilen bahçelerin her birinin özel olduğu belirtildi.