Windows işletim sistemlerinin arkasındaki isim olan Microsoft, Windows 10 için yeni güncellemesini yayınladı. Nisan ayının salı güncellemesi, geçen ay olduğu gibi güvenlik açıklarına odaklanıyor.

Dünya üzerinde en çok kullanılan işletim sistemlerinden olan Windows’un arkasındaki isim olan Microsoft, işletim sistemleri için her ayın ikinci salı günü yayınladığı salı güncellemesinin Nisan 2020 sürümünü yayınladı. Geçtiğimiz ayki güncellemeyle 115 güvenlik açığını kapatan ve tarihin en büyük salı güncellemesini yayınlayan şirket, bu seferki güncellemede de güvenlik açıklarına odaklandı.

Güncellemenin detaylarına geçmeden önce Windows 10 1909 ve 1903 sürümlerinin her zaman olduğu gibi aynı güncellemeyi aldığını belirtelim. Bu hatırlatmanın ardından Windows 10 için 18363.778 ve 18362.778 yapı numaralarıyla yayınlanan güncellemelerin detaylarına geçebiliriz.

Windows 10’un yeni güncellemesi neler sunuyor?

Etkin çalışma saatlerinizin dışında otomatik olarak indirilen güncelleme, 1903 sürümü için 18362.778 ve 1909 sürümü için 18363.778 yapı numarasıyla birlikte geliyor. Yeni güncelleme, her salı güncellemesinde olduğu gibi Windows FLP, Windows Güncelleştirme Yığını, Windows Uygulama Platformu, Windows Media, Windows Management, Windows Sanallaştırma, Windows Depolama ve Dosya Sistemleri ve Windows Kernel gibi diğer bileşenler için güvenlik iyileştirmeleri içeriyor.

Yeni güncellemenin dikkat çeken düzeltmeleri şu şekilde:

Microsoft Office ürünlerini kullanırken güvenliği artıracak güncellemeler.

Windows temel işlemleri gerçekleşirken güvenliği artıracak için güncellemeler.

Dosyaları depolamak ve yönetmek için güncellemeler.

Windows 10’un yeni güncellemesi nasıl indirilir?

Windows 10 işletim sisteminizde ‘Etkin Saatler’i etkinleştirdiyseniz güncellemeler bu saatlerin dışında otomatik olarak bilgisayarınıza indirilecektir. Bu noktada Etkin Saatler devre dışıysa güncellemeler otomatik olarak indirilebilir ve bilgisayar yeniden başlatıldığı için çalışmalarınız kaybolabilir. Yine de güncellemeleri elle olarak kontrol etmek ve Etkin Saatler’i değiştirmek için şu adımları takip edebilirsiniz: