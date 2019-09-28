Windows 10 işletim sistemindeki ‘Telefonunuz’ uygulaması, cihazınızdaki dosyaları görebilmenize ve mesajları yanıtlayabilmenize olanak sağlıyordu ancak yetersiz bir deneyim sunuyordu. Getirilen yeni bir güncelleme, telefonunuzdaki bildirimleri “Bildirimler” panelinden yanıtlayabilmenize olanak sağlayacak.

Windows 10 işletim sisteminde bulunan ‘Telefonunuz’ uygulaması, telefonunuzu bilgisayarınıza bağlamaya yardımcı oluyor. Uzun süreler bilgisayarda iş yapmanız gerekiyorsa ve telefonunuzu bir kenara bırakmışsanız, Telefonunuz uygulaması sizlere telefonunuzdan ayrı kalmamanız için yardımcı oluyor.

Şimdilik uygulamada birçok eksik bulunuyor olsa da Microsoft çeşitli güncellemelerle uygulamayı daha uygun ve daha kullanışlı bir hale getirmek için uğraşıyor. Bugün ‘Telefonunuz’ uygulaması, yeni bir güncelleme aldı ve bilgisayarın telefon üzerinde biraz daha fazla kontrol elde edebilmesini sağladı.

Artık bildirimlere yanıt verebileceksiniz

Microsoft’un ‘Telefonunuz’ uygulamasına getirdiği güncellemeler, çeşitli hata düzeltmelerini ve performans iyileştirmelerini içeriyor olsa da güncellemenin en önemli kısmı bu değil. Artık telefonunuza gelen bildirimleri, bilgisayarınız üzerinden rahatlıkla yanıtlayabileceksiniz. Bu da telefonu elinize almadan bilgisayar üzerinden kolay bir şekilde gelen mesajlara cevap verebilmeniz anlamına geliyor.

Windows 10’daki Telefonunuz uygulaması hala bütün telefon fonksiyonlarına sahip olmasa da bu gelen yenilikle bir adım daha ileri gitmiş görünüyor. Güncellemeler ilk olarak Windows Insider kullanıcılarının eline ulaştığı için, çeşitli bazı güncellemelerin de önümüzdeki zamanlarda stabil versiyona gelebileceği söyleniyor.