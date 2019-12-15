Windows 10 Üzerinden Direkt Arama Özelliği Kullanıma Sunuldu

Microsoft'un bir süredir Windows 10 Insider kullanıcılarıyla test ettiği bilgisayar üzerinden arama yapabilme özelliği kullanıma sunuldu. Windows 10 işletim sistemindeki Telefonunuz uygulamasındaki arama özelliğiyle Android işletim sistemine sahip bir telefonu arayabilir ya da telefonunuza gelen bir aramayı bilgisayar üzerinden yanıtlayabilirsiniz.

Yazılım dünyasında kullanıcılarına yeni özellikler sunmak için ciddi çalışmalar yürüten Microsoft, yeni dönemde akıllı telefonlarla bilgisayarları bağlamak üzere bazı uygulamaları kullanıma sunmuş durumda. Bir süredir Windows 10 Insider kullanıcıları için aktif olan 'bilgisayar üzerinden Android cihazlara arama yapma özelliği', bundan böyle tüm Windows 10 kullanıcılarına açık olacak.

Windows 10 işletim sistemine sahip bir bilgisayarınız varsa Telefonunuz uygulamasına hâlihazırda erişim sağlayabilirsiniz. Bu uygulama sayesinde telefonunuza gelen bildirimleri bilgisayarınız üzerinden görebilir, galerinizdeki görsellere erişebilir hatta Android kullanıcılarına SMS gönderebilirsiniz. Bu özellikleri kullanmak için yapmanız gereken bazı adımlar bulunuyor.

Windows 10 Telefonunuz uygulaması nasıl kullanılır?

Microsoft'un bilgisayarlarla akıllı telefonları bağlayan uygulamasını kullanmak için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

İlk olarak bilgisayarınızdan Telefonunuz uygulamasını açın ve aşağıdaki görselde olduğu gibi telefonunuzun işletim sistemini seçin.

'Devam' butonuna bastıktan sonra aşağıdaki görselde yer alan penceredeki ilgili bölüme kendi cep telefonu numaranızı girin. Bu adımla birlikte telefonunuzla bağlantı kurmak için gerekli olan uygulamanın indirme bağlantısına erişebileceksiniz.

Telefonunuza gelen SMS'teki bağlantıdan Telefon Eşlikçiniz uygulamasını indirin ve açın. Aşağıdaki görselde de görebileceğiniz kare kodu açtığınız uygulamaya okutun.

Artık hazırsınız. Telefonunuzda gerekli izinleri verdikten sonra aşağıdaki gibi telefonunuzdaki bildirimlere erişebilir ve galerinizi görüntüleyebilirsiniz.

Telefonunuz uygulamasına eklenecek 'Arama' özelliğiyle birlikte Android telefonunuza gelen aramalara yanıt verebilir, aynı zamanda bilgisayarını üzerinden de direkt olarak arama yapabilirsiniz. Bu özelliğin şu anda kademeli olarak dağıtılması sebebiyle güncelleştirmeleri kesinlikle takip etmelisiniz.

Telefonunuz uygulamasının Arama özelliğini kullanabilmek için Windows 10 Mayıs 2019 Güncelleştirmesi'ni indirmiş ve en az Android 7.0 işletim sistemine sahip bir Android cihaz kullanıyor olmanız gerekiyor. Kademeli olarak dağıtılan bu özelliğe erişim sağlayanlardansanız düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Microsoft'un bu özelliği iOS platformuna ne zaman getireceği ise bilinmiyor.