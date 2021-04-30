Windows Insider kullanıcıları için sunulan son Windows 10 sürümü, Bluetooth kulaklık sahiplerini yakından ilgilendiren bir özellikle geldi. Bu özellik, Apple gibi markaların kablosuz kulaklıklarında kullandığı AAC kodek desteğini Windows 10'a getiriyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, dileyen Windows 10 kullanıcılarının dahil olduğu "Insider" isimli test programındaki Windows 10 sürümünü güncelledi. Bu güncellemeyle birlikte Windows 10'un sürümü "Build 21370"e yükselirken kullanıcılara sunulacak önemli bir özellik de gün yüzüne çıkmış durumda. Tüm Windows 10 kullanıcıları, az sonra bahsedeceğimiz yeni özelliği yakın bir gelecekte kullanmaya başlayacak gibi görünüyor.

Windows 10 Build 21370'te yer alan yenilik, bilgisayarlarında Bluetooth kulaklık kullanan tüketicileri ilgilendiriyor. Buna göre Windows Insider kullanıcılar, artık Windows 10'da kullandıkları kablosuz kulaklıklarında "AAC" kodek bileşenini de kullanabilecekler. Bu da pek çok kullanıcı için, daha kaliteli ses anlamına geliyor.

Özellikle de Apple markalı kulaklıklar, bu özellikten nasibini alacak

Kablosuz kulaklık üretimi yapan Apple gibi şirketlerin azımsanamayacak bir bölümü, kullanıcıya yüksek ses kalitesi sunabilmek için AAC desteği sunuyordu. Ancak bu özellik Windows 10'da yer almıyor, bu da kablosuz kulaklıkların performansını etkiliyordu. İşte yeni güncellemeyle bu durum durum tarih olacak. Bu arada, AAC desteğinin SBC ve AptX desteğine herhangi bir etkisinin olmadığını söylemek gerekiyor. Yani SBC ve AptX kodeklerini kullanan kablosuz kulaklık, yüksek ses kalitesi sunmaya devam edecekler.

Bu arada, Windows 10 Build 21370 sürümünün getirdiği tek yeni AAC kodek bileşeni değil. Kullanıcılar, bugüne dek kablosuz kulaklıklarıyla video konferans uygulamalarını kullanmak istediklerinde, gizli simgeler bölümünde iki farklı kulaklık seçeneği görüyorlardı. İşin garip tarafı bunlardan bir tanesi medya seslerinde diğeri ise video konferans uygulamalarında kullanılabiliyordu. İşte yakın bir gelecekte kullanıma sunulacak yeni bir Windows 10 kararlı sürüm güncellemesi, bu iki kulaklık seçeneğini birleştirecek. Kullanıcılar bu özelliği şöyle görüntüleyecekler;

Microsoft, kullanıma sunduğu Windows Insider sürümünün resmi çıkış tarihi ile ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak son sürümü test eden meraklı kullanıcılar, en azından bahsettiğimiz özelliklerle ilgili herhangi bir sorunla karşılaşmadılar. Bu da her şeyin olması gerektiği gibi olduğunu, bu özelliklerin yakın bir gelecekte kullanıma sunulacağını gözler önüne seriyor..