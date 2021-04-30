Realme, uygun fiyatlı yeni kablosuz kulaklığı Buds Q2'yi duyurdu. Düşük gecikme süresi sağlayan oyun modu, 10 mm'lik bass güçlendirme modu ve dokunmatik kontrol gibi özelliklere sahip kulaklık, an itibarıyla bazı ülkelerde satışa sunuldu.

Çinli teknoloji şirketi Realme, düzenlediği bir etkinlikte en yeni kablosuz kulaklık modeli "Buds Q2"yi duyurdu. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Buds Q isimli kulaklığın halefi olarak karşımıza çıkan model, tasarımıyla fazla geleneksel olsa da teknik özellikleri ile pek çok tüketiciyi memnun edebilecek düzeyde. Peki bu kablosuz kulaklık, kullanıcılara neler vadediyor?

Realme Buds Q2, 10 mm'lik bass güçlendiricili sürücülerle donatılmış durumda. Çevresel gürültü engelleme desteğine sahip olan ürün, AAC kodek, Bluetooth 5.0 ve 88 ms gecikme süresi ile oyuncuları da düşünüyor gibi görünüyor. Ayrıca, diğer kablosuz kulaklıklarda olduğu gibi Realme Buds Q2'de de dokunmatik kontrol özelliği yer alıyor.

Karşınızda Realme Buds Q2

IPX4 sertifikasıyla suya karşı dayanıklılık gösteren kablosuz kulaklık, 40 mAh'lık kulaklık, 400 mAh'lık da kutu batarya değerine sahip. Realme'ye göre bu batarya kapasiteleri, kablosuz kulaklığın 5 saate kadar kesintisiz olarak kullanılabilmesini sağlıyor. Ürünü kutusuyla kullandığınızda ise 20 saate kadar toplam kullanım süresi elde etmiş oluyorsunuz. Ayrıca, 10 dakikalık şarjın 2 saat kullanım imkanına denk geldiğini de söyleyelim.

Realme tarafından yapılan açıklamalara göre Buds Q2, siyah ya da mora çalan bir mavi renk seçeneğiyle satın alınabilecek. Bugün itibarıyla bazı ülkelerde satışa sunulan Buds Q2'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmezken, bu ürüne sahip olmak isteyen bir tüketicinin 39 dolar gibi bir ödeme yapması gerekecek.