Windows 10’da Sürücü Kurmak ve Güncellemek Kolaylaşıyor

Windows 10 işletim sisteminde sürücüleri kurmayı ve güncelleştirmeyi daha kolay bir hale getirecek yeni bir özellik geliyor. Bu özellik, Microsoft tarafından resmi olarak onaylandı.

Windows 10’un bir sonraki büyük güncellemesi 2020’de yayınlanacak. Değişim günlüğünde bu güncelleme Windows 10 Build 19536 olarak açıklandı. Microsoft, aylık olarak yayınladığı güncellemeleri ve sürücü güncellemeleri için daha kolay bir yol bulmaya çalıştığını söylüyor.

Windows Update’in Optional Updates (Opsiyonel Güncelleştirmeler) bölümünde hangi güncellemeleri indireceğinizi seçebileceksiniz. Şu anda güncellemelerin tamamı otomatik olarak indiriliyor.

Microsoft’un Optional Updates özelliğini nasıl yayınlamayı planladığı şu anda bilinmiyor ancak Windows 10 versiyon 2004 ile bu özellik gelecek. Güncellemenin tam olarak ne zaman geleceği ise bilinmiyor. Yine de 2004 kodunun nisan ayına işaret ettiği düşünülüyor.

Yeni özellikler ve geliştirmeler Windows 10 önizleme kurulumlarında yer alacak ancak bu versiyonların çıkış tarihleri henüz bilinmiyor.

Bir sonraki güncelleme ile birlikte işletim sistemine oyuncular, işletmeler ve ev kullanıcıları için yenilikler barındıracak. Yeni versiyonda görev yöneticisi, Cortana, Bulut sistemleri ve diğer geliştirmeler yer alacak. Güncelleme 2020 yılının bahar aylarında gelecek.