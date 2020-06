Windows 10 Xbox Uygulamasına PC Oyunları İçin Mod Desteği

Windows 10’da yer alan Xbox uygulamasının mimarisini değiştirdiği ve oyun modlarıyla ilgili bir yenilik eklediği söylendi. Buna göre Microsoft Store aracılığıyla sunulan oyunlarda modların desteklemesi durumunda artık uygulamada yeni bir çerçeve görünecek.

Microsoft tarafından Xbox One ve PC oyuncularını hedefleyen bir abonelik sistemi olarak hayata geçirilen Xbox Game Pass, geçen seneden bu yana pek çok kaliteli oyunu oyun severlerle buluşturmayı başarmıştı. Windows 10’da yer alan Xbox uygulaması da şirketin PC oyunları konusunda ciddi olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilmişti.

Bugün gelen yeni bilgilere göre Windows 10’da bulunan Xbox uygulaması artık hangi oyunların kurulum modunu desteklediğini gösterecek. Xbox uygulamasında yer alan ve yalnızca PC oyunlarını gösteren yerleşik mağaza bölümünün hâlâ arka planda oyun indirmeleri için Microsoft’u kullandığı biliniyor. Microsoft’un ise bir süre önce mağaza dağıtım sistemine modlar inşa ettiğini açıkladığını konuyla ilgili olanlar hatırlıyor. Windows 10’da bulunan Xbox uygulamasında yapılacak güncelleme de aslında tüm bunların bir getirisi.

Güncelleme çok yakında görünür olmaya başlayacak:

Windows Central isimli kaynak tarafından iletilen habere göre şu an için modları destekleyen birkaç PC oyunundan bir tanesi olan Into the Breach isimli oyuna State of Decay 2: Juggernaut Edition da katılmış durumda. Ne yazık ki şu an için Xbox uygulamasında mod desteği olan oyunları bulmak ve incelemek için bir arama filtresi bulunmuyor ancak zaten diğer Microsoft Store oyunlarının da modları destekleyip desteklemediği çok fazla bilinmiyor.

Destekleyen oyunlar içinse mağaza listesindeki ‘Modları etkinleştir’ butonuna tıklayarak devam etmek ve Xbox uygulamasında görünecek pencereyi beklemek gerekiyor. Microsoft’un şu ana kadar Microsoft Store oyunları için mod desteği durumunu gündemine almadığı konuşulan bir şey olsa da şirketin yakın zamanda kullanıcıların dosyaları değiştirmesine izin vermeyen UWP biçiminden vazgeçip Win32 biçimine geçmiş olması önemli bir gelişme olarak kabul ediliyor.

Haziran ayındaki Xbox 20/20 güncellemesi için Microsoft’un bu konuları görüşüp görüşmeyeceği henüz gizemini koruyor. Bununla birlikte şirket henüz dijital etkinliğin ne zaman gerçekleşeceğini de duyurmuş değil. Koronavirüs salgınının yanı sıra geçtiğimiz hafta ABD’de başlayan George Floyd protestoları yüzünden bir erteleme olabileceği konuşulsa da şirketin nasıl hareket edeceğini ilerleyen günlerde net olarak öğreneceğiz.