Microsoft'un, Windows 10 için hazırladığı "Build 19564" güncellemesi, Windows Insider kullanıcılarına sunuldu. Yeni güncelleme, dizüstü bilgisayarların GPU'sunun yönetilebilmesini sağlayıp, batarya süresini uzatmaya yardımcı oluyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, kullanıcılarına sunduğu Windows 10 işletim sistemi için yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Şu an test aşamasında olan ve kısa bir süre sonra da tüm kullanıcıların hizmetine sunulacak "Build 19564" isimli güncelleme, özellikle de dizüstü bilgisayarlarında Windows 10 kullananlara derin bir nefes aldıracak gibi görünüyor.

Microsoft'un yaklaşmakta olan yeni güncellemesi, kullanıcıların GPU'ları üzerindeki hakimiyetini iyiden iyiye artıracak gibi görünüyor. Güncelleme kapsamında kullanıcılar, hangi uygulamalarda hangi GPU'nun kullanılmasını istediklerini daha rahat bir şekilde seçebilecekler. Eskiden Nvidia'nın Denetim Masası'nda bulunan bu özellik, yeni güncellemeyle birlikte Windows 10'a gelmiş olacak. Ayrıca kullanıcılar, yeni güncellemeyle birlikte bir de yeni Takvim uygulamasına kavuşacaklar.

Eğer bir dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız, çok büyük bir ihtimalle iki adet GPU'nuz bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi işlemcinizin sahip olduğu dahili GPU iken diğeri ise Nvidia ya da AMD gibi ekran kartı üreticilerinden temin edilen harici GPU oluyor. Build 19564 güncellemesi, Nvidia'nın bugüne dek desteklediği bu özelliği Windows 10'un kendisine getirmiş olacak.

Bu özellik, dizüstü bilgisayar sahipleri için kritik bir önem arz ediyor. Özellikle de dizüstü bilgisayarlarını çoğunlukla batarya gücüyle kullanan tüketiciler, bu etkili özelliğin hizmete girmesiyle rahat bir nefes alabilecekler. Çünkü bu özellik kapsamında uygulamaların hangi GPU'yu kullanabileceği tek tek seçilebilecek. Bu sayede kullanıcılar, batarya sürelerini gözle görülebilir bir şekilde uzatabilecekler.

Microsoft'un kısa bir süre sonra tüm kullanıcılara sunması beklenen Build 19564 sürümü, Takvim uygulamasında da köklü değişiklikler yapacak. Bu değişiklikler sayesinde kullanıcılar; uygulamaya daha kolay bir şekilde etkinlik ekleyebilecekler ve 30'dan fazla yeni tema kullanabilecekler. Bununla da yetinmeyen Microsoft ekibi, Takvim uygulamasına yeni bir "Gündem" bölümü eklemiş. Kullanıcılar, bu bölüm aracılığıyla herhangi bir güne ait tüm etkinlikleri görebilecekler.

Windows 10 için hazırlanan Build 19564 güncellemesi, şu an için sadece Windows Insider programına dahil olan kullanıcılar tarafından deneyimlenebilir. Microsoft, bir süre boyunca bu güncellemeyi kullanıcılarla birlikte test edecek ve yapılacak testlerde herhangi bir sorun tespit edilmezse tüm kullanıcılar, Windows 10'un yeni özelliklerini kullanmaya başlayacaklar.