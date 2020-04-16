Windows 10'da hackerların kullanıcıların bilgisayarlarını ele geçirip her şeyi tek bir belgeyle çalabildikleri çok kritik bir güvenlik açığı tespit edildi. Microsoft, güvenlik açığını kapatmak için bir yama yayınladı. Tüm kullanıcıların en kısa sürede bu son güncellemeyi yüklemeleri isteniyor.

Windows 10'da çok kritik bir güvenlik açığı tespit edildi. Bu açık, hackerlara Windows 10'un yazı tipi kodunu idare etme şansı sunuyor. Bunu yapabilmeleri için bu işe özel olarak hazırlanmış bir belgeyi kullanabilir ve bunu e-posta ya da bir mesajlaşma uygulaması aracılığıyla gönderebilirler. Uzmanlara göre belgeyi yalnızca e-postanızdaki görüntüleme kısmında açsanız dahi hackerların cihazınızı ele geçirmesine yol açmış oluyorsunuz.

Siber suçlular bu açıktan içeri sızarak bilgisayarınıza programlar yükleyebilir, kişisel verilerinizi görüntüleyebilir ya da silebilir, hatta sizin adınıza internette sahte hesaplar açabilir. Bilgisayarınız evinizdeki Wi-Fi ağına bağlıysa hackerlar, açıktan daha fazla veri ve cihazı ele geçirmek için yararlanabilir. Güvenlik açığı 'kritik' olarak değerlendirildi ki bu, en yüksek önem seviyesi olarak biliniyor.

Yeni yamanın yüklenmesi öneriliyor:

Güvenlik açığına yönelik yama, Microsoft'un kullanıcılarını yeni güvenlik tehditlerinden korumayı amaçlayan aylık güvenlik yamasının içinde geldi. Salı günü yayınlanan son yamada 100'ün üzerinde güvenlik açığına düzeltme getirildi. İçinde yazı tipi kodu açığının da bulunduğu dört güvenlik açığının hackerlar tarafından istismar edildiği biliniyor. Uzmanlar, en son Windows 10 güvenlik yaması paketinin yüklenmesini tavsiye ediyorlar. Bunun için 'Ayarlar > Güncelleştirme & Güvenlik > Windows Update > Bilgisayarınızdaki Güncellemeleri Kontrol Edin' adımlarını takip edebilirsiniz.

Bunların yanı sıra e-postanıza ya da mesajlarınıza gelen şüphelendiğiniz dosyaları ya da bağlantıları açmamanız öneriliyor. E-postalarınızda ekte yer alan dosyaları açmak ya da 'içeriği görüntüle' kısmına tıklamaktan da kaçınmalısınız.

Kimlik hırsızlığından birkaç basit önlem alarak korunabilirsiniz. Bu önlemler arasında şunlar yer alıyor: