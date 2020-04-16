Windows 10'da çok kritik bir güvenlik açığı tespit edildi. Bu açık, hackerlara Windows 10'un yazı tipi kodunu idare etme şansı sunuyor. Bunu yapabilmeleri için bu işe özel olarak hazırlanmış bir belgeyi kullanabilir ve bunu e-posta ya da bir mesajlaşma uygulaması aracılığıyla gönderebilirler. Uzmanlara göre belgeyi yalnızca e-postanızdaki görüntüleme kısmında açsanız dahi hackerların cihazınızı ele geçirmesine yol açmış oluyorsunuz.
Siber suçlular bu açıktan içeri sızarak bilgisayarınıza programlar yükleyebilir, kişisel verilerinizi görüntüleyebilir ya da silebilir, hatta sizin adınıza internette sahte hesaplar açabilir. Bilgisayarınız evinizdeki Wi-Fi ağına bağlıysa hackerlar, açıktan daha fazla veri ve cihazı ele geçirmek için yararlanabilir. Güvenlik açığı 'kritik' olarak değerlendirildi ki bu, en yüksek önem seviyesi olarak biliniyor.
Yeni yamanın yüklenmesi öneriliyor:
Güvenlik açığına yönelik yama, Microsoft'un kullanıcılarını yeni güvenlik tehditlerinden korumayı amaçlayan aylık güvenlik yamasının içinde geldi. Salı günü yayınlanan son yamada 100'ün üzerinde güvenlik açığına düzeltme getirildi. İçinde yazı tipi kodu açığının da bulunduğu dört güvenlik açığının hackerlar tarafından istismar edildiği biliniyor. Uzmanlar, en son Windows 10 güvenlik yaması paketinin yüklenmesini tavsiye ediyorlar. Bunun için 'Ayarlar > Güncelleştirme & Güvenlik > Windows Update > Bilgisayarınızdaki Güncellemeleri Kontrol Edin' adımlarını takip edebilirsiniz.
Bunların yanı sıra e-postanıza ya da mesajlarınıza gelen şüphelendiğiniz dosyaları ya da bağlantıları açmamanız öneriliyor. E-postalarınızda ekte yer alan dosyaları açmak ya da 'içeriği görüntüle' kısmına tıklamaktan da kaçınmalısınız.
Kimlik hırsızlığından birkaç basit önlem alarak korunabilirsiniz. Bu önlemler arasında şunlar yer alıyor:
- Tüm dijital cihazlarınıza şifre koyun.
- Her hesabınıza ve cihazınıza farklı şifreler koymayı ve bunları sık sık değiştirmeyi alışkanlık hâline getirin.
- E-posta ve metinlerdeki şüpheli bağlantılara tıklamaktan kaçının.
- Başka birine kişisel bilgilerinizi o kişiyi üç kez kontrol etmeden vermeyin.
- Tek seferde kullandığınız kredi kartı limitini sınırlayın.