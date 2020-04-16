Microsoft, Windows 10 için oluşturduğu premium tema paketlerine bir yenisini daha ekledi. Microsoft'un bu kez oluşturduğu paket, yaklaşmakta olan oyun konsolu Xbox Series X'in 16 adet 4K çözünürlüğünde fotoğrafını içeriyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, eğer planlarında herhangi bir sorun olmaz ise bu yılın sonunda yeni oyun konsolu Xbox Series X'i kullanıcıların hizmetine sunacak. Oyunseverler, büyük bir heyecanla Xbox Series X'in piyasaya sürülmesini beklerken Microsoft şimdi, Xbox hayranlarının yüzünü güldürecek bir gelişmeye imza attı. Şirket, en güncel işletim sistemi Windows 10 için Xbox Series X'e özel bir tema paketi oluşturdu.

Aslına bakacak olursak Microsoft, Windows 10 için sık sık yeni tema paketleri oluşturuyor. Tüketiciler, Microsoft'un oluşturduğu bu tema paketlerine ücretsiz olarak erişerek, Windows 10 deneyimlerini daha farklı şekillere büründürebiliyorlar. Üstelik Microsoft, oluşturduğu temalarda genellikle 4K çözünürlükler sunuyor. Xbox Series X için oluşturulan Windows 10 temasında da 4K çözünürlükte görüntüler yer alıyor.

Microsoft, Xbox Series X için oluşturduğu tema paketinin açıklamasında, "Masaüstünüzü şimdiye kadarki en güçlü oyun konsolu olan Xbox Series X'in çarpıcı görüntüleri ile özelleştirin." ibaresi yer alıyor. Microsoft bu açıklamayla hem en büyük rakibi olan PlayStation'a gönderme yapıyor hem de Xbox hayranlarının, bu tema ile neler görebileceklerini açıkça ortaya koyuyor.

Eğer sizler de Microsoft'un önümüzdeki aylarda piyasaya sürmeyi planladığı Xbox Series X isimli konsolu ile ilgili oluşturduğu Windows 10 tema paketini kullanmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanarak indirebilirsiniz. Bu tema paketini indirdikten sonra 16 adet farklı Xbox Series X görüntüsünü, duvar kağıdınız olarak kullanabileceksiniz.