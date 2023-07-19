Windows 10 için yayınlanan KB5028166 kodlu güncellemenin bilgisayarları yavaşlattığı anlaşıldı. Kullanıcılar, güncelleme sonrası tonla şikayet oluşturdular. Microsoft ise sessizliğini koruyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, geçtiğimiz hafta Windows 10 için yeni bir güncelleme yayınladı. Ancak henüz dağıtım aşamasında olan KB5028166 kodlu güncelleme, iyileştirmeden çok sorunlara yol açıyor. Hem bireysel hem kurumsal kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre Windows 10'un KB5028166 kodlu güncellemesini yüklememek, son güvenlik iyileştirmelerine sahip olmaktan daha avantajlı.

Windows 10 için açılan Reddit sayfası, güncellemeyi yükledikten sonra sorun yaşamaya başlayan kullanıcıların yorumlarıyla dolu. Ayrıca popüler bir ağ tabanlı depolama hizmet sağlayıcı olan Synology ile bunun gibi bazı şirketlerden hizmet alan kullanıcılar da sorunlar yaşıyor. İşin kötü yanı, Microsoft'un konuyla ilgili herhangi bir adım atmamış olması. Ancak Microsoft mühendislerinin kısa bir süre içerisinde harekete geçeceklerini düşünüyor. Yeni bir güncelleme ile KB5028166'nın yol açtığı sorunlar çözülecektir. Umarız...

Sistem yavaşlıyor, ağ bağlantıları kullanılamaz oluyor...

Kullanıcı geri bildirimlerine göre Wİndows 10 KB5028166 kodlu güncellemesi yüklendikten sonra, sistemde genel bir yavaşlama oluyor. Üstelik bu sistem yavaşlaması kullanımı da etkileyen seviyede. Sadece sistem yavaşlaması da değil. Pek çok kullanıcı, güncellemeyi yükledikten sonra internete bağlanmakta sorun yaşadıklarını ve bağlantının sık sık koptuğundan şikayetçi. Buna paralel olarak, güncelleme yüklendikten sonra Bluetooth bağlantılarında da sorunlar yaşanıyor.

Eğer Windows 10 bilgisayarınızda yukarıda bahsettiğimiz gibi sorunlar yaşamak istemiyorsanız, bilgisayardaki güncellemeleri duraklatabilirsiniz. Bunun için sırasıyla Ayarlar, Windows Update ve Güncelleştirmeleri duraklat seçeneklerini kullanabilirsiniz. Güncellemeyi çoktan yüklediyseniz ve sorun yaşamaya başladıysanız, yine Windows Update ayarları altında bulunan güncelleme geçmişi bölümünden KB5028166 kodlu güncellemeyi bulup, sistemden kaldırabilirsiniz.