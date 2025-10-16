Tümü Webekno
Windows 10 Kullanıcılarından Microsoft Ofisi Önünde "Güncelleme" Protestosu

Microsoft'un Brüksel'deki ofisinin önünde Windows 10 protestosu gerçekleştirildi. Bir grup eylemci, ellerinde pankartlarla Windows 10 desteğinin 2030'a kadar sürmesini talep etti. Protestolarda herhangi bir sorun yaşanmazken Microsoft'tan bir açıklama gelmedi.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, 10 yıl önce kullanıma sunduğu Windows 10 için sunduğu desteği resmen kesti. Bu kararla Windows 10, tarihin tozlu raflarına gömülmüş oldu. Microsoft'un Windows 10 için 1 yıl daha güvenlik güncellemesi almasını sağlayacak programa katılmayan kullanıcılar, güvenlik risklerine karşı savunmasız hâle gelecekler.

Windows 10, kullanıcıların kolay kolay vazgeçebilecekleri bir işletim sistemi değil. Zira Windows 7'den sonra hayatımıza giren işletim sistemi, sorunsuz yapısı, yaygınlığı ve 10 yıllık sürecin vermiş olduğu alışkanlıklar nedeniyle bırakılmak istenmiyor. Tabii işin bir de Windows 11 tarafı var. Kullanıma sunulalı birkaç yıl olan Windows 11, hâlâ tam anlamıyla stabil çalışmıyor. Hâl böyle olunca kullanıcılar, Windows 10 desteğinin devam etmesi için Microsoft'a baskı yapıyorlar.

Microsoft'un Brüksel'deki ofisinin önünde protesto düzenlendi!

Tüketicilerin Microsoft'a yönelik son baskı girişimi, firmanın Brüksel ofisi önünde gerçekleşti. Windows 10'dan vazgeçmek istemeyen bir grup insan, ellerinde pankartlarla protesto düzenledi. Protestocular, Windows 10 desteğinin 5 yıl daha, yani 2030 yılına kadar devam etmesini istediler. Microsoft, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı ancak protestocuların taleplerinin yersiz olmadığını rahatlıkla dile getirebiliriz. Peki neden?

Yapılan analizlere göre Windows 10 için verilen desteğin kesilmesi, yaklaşık olarak 500 milyon bilgisayarın işlevsiz hâle gelmesine neden olacak. Bu rakam, bazı kesimlere göre tarihin en büyük planlı eskitme girişimi olacak. Hatta ortalık bilgisayar çöplüğüne dönecek. Olaya bu taraftan baktığımızda Microsoft'a yönelik baskının yerinde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Windows 10 Desteği Sona Eriyor: 14 Ekim'den Sonra Windows 10 Kullananlara Ne Olacak? Windows 10 Desteği Sona Eriyor: 14 Ekim'den Sonra Windows 10 Kullananlara Ne Olacak?
Microsoft Yarın Windows 10 Desteğini Sonlandıracak: İşte 1 Yıl Daha Ücretsiz Güncelleme Almak İçin Yapmanız Gerekenler Microsoft Yarın Windows 10 Desteğini Sonlandıracak: İşte 1 Yıl Daha Ücretsiz Güncelleme Almak İçin Yapmanız Gerekenler
