Microsoft, kullanıcıların farklı ortamlarda farklı renk modları kullanmak istediğini düşünerek önce karanlık modu yayınladı, şimdi de ışık modunu yayınlamaya hazırlanıyor. Sorun şu ki, bu modlar arasında zamana göre otomatik geçiş özelliği bulunmuyor.

Microsoft, geçtiğimiz yıl yayınladığı bir güncelleme ile en güncel işletim sistemi olan Windows 10’a karanlık mod özelliğini getirmişti. Bu mod sayesinde ayarlar menüsünde klasörlere kadar neredeyse tüm Windows 10 arayüzü karanlık, göz yormayan bir renge bürünüyordu. Karanlık mod, yayınlandığı ilk günden itibaren kullanıcıların beğenisini kazandı.

Windows 10 Nisan 2019 güncellemesi, dünyanın en popüler işletim sistemine yeni bir özellik kazandıracak; ışık teması. Bu tema, karanlık modun tam tersi şekilde hizmet verecek ve Windows 10 arayüzü çok daha canlı, parlak bir hal alacak. Özellikle gün ışığının yoğun olduğu yerlerde Windows 10 parlak temayı kullanmak keyifli olabilir.

Hem ışık teması hem de karanlık tema kullanıcıları fazlasıyla memnun ediyor olsa da temelde büyük bir eksikliğe sahipler; zamanlayıcı. Karanlık mod sunan neredeyse tüm servisler kullanıcılara bir zaman ayarı imkanı sunar. Böylece kullanıcılar karanlık modun hangi saatler arasında aktif olacağını ayarlayabilirler.

Microsoft, ışık modu ve karanlık mod ile birlikte aslında kullanıcılara gündüz ve gece için iki ayrı tema sunmuş oluyor. Fakat bu modlar arası herhangi bir otomatik geçiş olmadığından kullanıcıların bir temayı seçip sürekli olarak onu kullanması gerekiyor. Bu durum, modların işlevselliğini bir miktar azaltıyor.

İşin üzücü tarafı şu ki; Nisan 2019 güncellemesi ışık temasını getiriyor olsa da temalar arası geçiş özelliği getirmeyecek. Yani Microsoft, halihazırda eksikliği hissedilen bu özelliği gelecek güncellemede de yayınlamayacak. Fakat Windows 10 Sonbahar 2019 güncellemesinde otomatik zaman tema geçişi özelliğinin eklenmesi bekleniyor.