Windows 10'un 3D Ses Özelliğini Nasıl Kullanırsınız?

Microsoft Windows 10 kullanıcılarının, kulaklıkları için 3D ses özelliğini nasıl kullanabileceklerine değiniyoruz.

Her ne kadar çoğu kullanıcı için 'stereo' ses standardı yeterli gelse de, Windows 10'da 3D ses desteği mevcut. Sinemada deneyimlediğiniz 'surround' ses sistemini Windows 10'da da kullanabilirsiniz.

Microsoft, Windows 10 için size iki farklı 3D opsiyonu sunuyor: Windows Sonic ve Dolby Atmos. Sonic için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmiyor ancak Dolby Atmos'un 1 aylık deneme süresi sonlanınca 39 TL gibi bir ücret talep ediliyor. Ancak şunu söyleyelim: Verdiğiniz her kuruşa değiyor.

Elbette bu yazılım desteğinin nimetlerinden faydalanmak için iyi bir kulaklığa sahip olmalısınız. Bununla birlikte, standart stereo kulaklıklarda bile aradaki farkı hissedebiliyorsunuz.

3D Ses Nasıl Aktif Hale Getirilir?